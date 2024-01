A- A+

Vela Velejadora Pernambucana, Bruna Martinelli se prepara para disputar Mundial de Windsurf As regatas acontecem a partir de segunda (29), em Lanzarote, na Espanha

Bruna Martinelli, velejadora pernambucana de windsurf, encara o primeiro grande desafio na temporada a partir da próxima segunda-feira (29). Em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, na Espanha, ocorre o Mundial de IQFoil, uma das principais competições da modalidade no ano. Apesar de não distribuir vagas diretas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a atleta destacou a necessidade de ir bem nessa competição.

"O meu objetivo é fazer um campeonato melhor do que os anteriores e mostrar que estou na briga pela vaga olímpica", disse a pernambucana. Nesta sexta-feira (26), foram iniciadas as inspeções dos equipamentos dos atletas e as regatas serão iniciadas a partir da segunda-feira (29).

Apesar de ser o Mundial de Windsurf, a competição não dará vaga direta aos Jogos Olímpicos. Dessa forma, Bruna enxerga a competição como uma boa oportunidade de manter o ritmo e como preparação para a Regata da Última Chance, que será disputada na França, entre 21 a 28 de abril, e dará as tão sonhadas vagas olímpicas."Não deixa de ser (uma boa preparação), mas esse aqui é o Campeonato Mundial e é importante também. São os dois eventos mais importantes do ano, depois da Olimpíadas", declarou.

No torneio que será disputado na França, de todos os países que ainda não conquistaram vagas em Paris, apenas cinco vão conseguir classificação. "Na "Last Chance Regatta", cinco nações se classificam, mas pode ter mais de uma atleta por federação", explicou.

