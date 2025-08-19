A- A+

Libertadores Vélez x Fortaleza e São Paulo x Atlético Nacional: veja onde assistir aos jogos da Libertadores Partidas são válidas pelas oitavas de final da competição

Dois brasileiros entram em campo nesta terça-feira (19) para disputarem os jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

O primeiro a jogar será o Fortaleza, que encara o Vélez Sársfield, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, às 19h (horário de Brasília).

Mais tarde, às 21h30 (horário de Brasília), é a vez do São Paulo enfrentar o Atlético Nacional-COL, no MorumBis.

Vélez x Fortaleza

Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, no Castelão, o Fortaleza precisa de uma vitória simples, por qualquer resultado, para avançar às quartas de final da Libertadores.

Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis, já em uma derrota, o Tricolor do Pici é eliminado da competição.

Para vencer o duelo, no entanto, o Fortaleza terá que quebrar a sequência negativa de cinco jogos seguidos sem vencer.

Já o Vélez, por outro lado, vem de vitória contra o Independiente, no Campeonato Argentino, e tenta engatar o seu segundo triunfo consecutivo.

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming)

São Paulo x Atlético Nacional

O São Paulo vive cenário parecido ao do Fortaleza. O Tricolor Paulista também empatou a partida de ida em 0 a 0 com o Atlético Nacional, em Medellín, na Colômbia, e agora precisa vencer, por qualquer placar, para avançar à próxima fase.

Os paulistas chegam para o duelo após conquistarem um empate nos acréscimos contra o Sport, na Ilha do Retiro, no último sábado (16), por 2 a 2.

Coincidentemente, o Atlético Nacional também vem de empate conquistado no Campeonato Colombiano, diante do Fortaleza-COL, pelo mesmo placar.

Onde assistir: Paramount+.

