Vélez x Fortaleza e São Paulo x Atlético Nacional: veja onde assistir aos jogos da Libertadores
Partidas são válidas pelas oitavas de final da competição
Dois brasileiros entram em campo nesta terça-feira (19) para disputarem os jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América.
O primeiro a jogar será o Fortaleza, que encara o Vélez Sársfield, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, às 19h (horário de Brasília).
Mais tarde, às 21h30 (horário de Brasília), é a vez do São Paulo enfrentar o Atlético Nacional-COL, no MorumBis.
Vélez x Fortaleza
Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, no Castelão, o Fortaleza precisa de uma vitória simples, por qualquer resultado, para avançar às quartas de final da Libertadores.
Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis, já em uma derrota, o Tricolor do Pici é eliminado da competição.
Para vencer o duelo, no entanto, o Fortaleza terá que quebrar a sequência negativa de cinco jogos seguidos sem vencer.
Já o Vélez, por outro lado, vem de vitória contra o Independiente, no Campeonato Argentino, e tenta engatar o seu segundo triunfo consecutivo.
Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming)
São Paulo x Atlético Nacional
O São Paulo vive cenário parecido ao do Fortaleza. O Tricolor Paulista também empatou a partida de ida em 0 a 0 com o Atlético Nacional, em Medellín, na Colômbia, e agora precisa vencer, por qualquer placar, para avançar à próxima fase.
Os paulistas chegam para o duelo após conquistarem um empate nos acréscimos contra o Sport, na Ilha do Retiro, no último sábado (16), por 2 a 2.
Coincidentemente, o Atlético Nacional também vem de empate conquistado no Campeonato Colombiano, diante do Fortaleza-COL, pelo mesmo placar.
Onde assistir: Paramount+.