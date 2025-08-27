A- A+

Santa Cruz Tininho, Souza e mais: veja velhos conhecidos dos pernambucanos no América-RN Mecão é o adversário do Santa Cruz nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

Adversário do Santa Cruz nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o América-RN está repleto de velhos conhecidos do futebol pernambucano. De ex-dirigente a atletas, a Folha de Pernambuco separou alguns nomes que estarão no lado contrário ao do Tricolor na luta pelo acesso à Série C.

Constantino Júnior

Atual executivo de futebol do América-RN, Constantino Júnior vai reencontrar o clube de coração nas quartas de final. O dirigente do Mecão era torcedor coral na juventude, teve cargos como diretor de futebol e vice-presidente até que, no final de 2017, venceu a eleição para a presidência do Santa Cruz.

Tininho, como é mais conhecido, viveu altos e baixos no Santa. Participou de gestões marcadas pelo tricampeonato pernambucano (2011-2013), taça da Copa do Nordeste (2016), além dos acessos da Série D até a Série A. Em compensação, assumiu o Santa quando o clube já tinha regressado à Série C e não conseguiu fazer o Tricolor se reerguer.

Antes de acertar com o América-RN, Tininho também foi presidente da Liga do Nordeste, deixando o cargo no final de 2024.

Atletas

Diversos atletas do elenco do América-RN conhecem bem o Santa Cruz. A grande maioria com passagem pelo Náutico. Casos do goleiro Renan Bragança, do lateral-esquerdo Rennan Siqueira, do meia-atacante Dudu e dos atacantes Salatiel e Giva. O mais marcante, porém, é o do meia Sousa.

Principal nome do América-RN, Sousa teve duas passagens pelo Náutico. Na mais recente, foi o artilheiro do Timbu em 2023, com 11 gols em 41 partidas disputadas, além de ter colaborado com quatro assistências.

No lado do Santa Cruz, o goleiro Rokenedy, antes de chegar à base coral, passou pelo América-RN. O atleta tem sido o destaque do Tricolor no mata-mata da Série D, brilhando nas penalidades contra Sergipe e Altos.

