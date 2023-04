Velório de Fernando Pessoa, ex-presidente do Sport, acontece nesta quarta (26) na Alepe

A- A+

O velório do ex-deputado e presidente do Sport nos anos de 2001 e 2002, Fernando Pessoa, aconteceu nesta quarta-feira (26), no salão nobre da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife.

O corpo do ex-parlamentar será cremado no cemitério Morada da Paz, em Paulista, às 16h, em sessão destinada aos amigos e familiares.

Germana Pessoa, filha de Fernando, lembrou da trajetória pública do pai e do lado pessoal do ex-dirigente rubro-negro.

"Meu pai foi um grande homem, motivo de orgulho dos filhos e dos netos. Galgou vários cargos no Ministério Público e se aposentou em 2020 como procurador de justiça. Foi presidente do Sport, conselheiro por muitos anos, ex-deputado", iniciou.

"Era um homem muito carinhoso que não fazia distinção de pessoas quanto ao nível social, carinhoso com todas as pessoas que conviviam. Muito extrovertido, boêmio. Amava os amigos que encontrava nos bares do Recife Antigo e um político conhecido como uma pessoa muito alegre", completou.

Fernando Pessoa faleceu na última terça (25), vítima de falência múltipla de órgãos, aos 70 anos. Ele deixa esposa, três filhos e quatro netos.

O Sport decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-presidente do Executivo e do Conselho Deliberativo, Fernando Pessoa, aos 70 anos.

