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Velório do pai de Messi é restrito a amigos e familiares na Argentina

Jorge Messi morreu aos 68 anos na madrugada de sexta para sábado

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Messi ao lado de seu pai Jorge Messi Messi ao lado de seu pai Jorge Messi  - Foto: Instagram/Reprodução

Liberado pelo Inter Miami, Lionel Messi chegou à Argentina na noite do último sábado para o enterro de seu pai, Jorge, que morreu na madrugada de sexta para sábado, aos 68 anos, em um hospital de Rosário. A despedida é realizada em uma cerimónia privada, apenas com familiares e amigos próximos de Jorge Messi, no cemitério El Prado, em Pérez, cidade vizinha a Rosário, ao norte de Buenos Aires.

Segundo o jornal Rosario3, da Argentina, o acesso ao local permaneceu restrito e seguranças privados foram mobilizados para proteger a privacidade da família. A operação foi conduzida com o máximo de sigilo. Do lado de fora do cemitério, viaturas policiais e alguns fãs já estavam reunidos para prestar suas condolências a Lionel Messi em sua chegada ao local.

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A família recebeu diversas homenagens do mundo do futebol, como coroas de flores enviadas pela Associação do Futebol Argentino (AFA), a comissão técnica da seleção argentina e o clube Newell's Old Boys, onde Messi jogou quando era pequeno na Argentina.

O jogador chegou à sua cidade natal em um avião particular vindo de Miami, nos Estados Unidos. Ele desceu da aeronave acompanhado de sua mulher, Antonela Roccuzzo, e dos três filhos, às 20h40 do horário local, e embarcou numa van escoltada por viaturas policiais.

Jorge Messi morreu na madrugada de sexta para sábado, às 2h da manhã do horário local. Nenhuma informação sobre a causa e circunstância da morte foi divulgada oficialmente. Mas sabia-se que o empresário e pai do jogador da seleção argentina tinha 68 anos e lutava contra uma longa doença.

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