Tênis Vencedor do Challenger 50 de Santa Fé, João Lucas Reis alcança maior título da carreira Com o feito, o tenista pernambucano subiu para a 266ª colocação no ranking da ATP

Um dos principais nomes da nova geração do tênis brasileiro, o pernambucano João Lucas Reis, de 25 anos, alcançou no último fim de semana o maior título da carreira ao conquistar o Challenger 50 de Santa Fé, realizado na Argentina e válido pelo Circuito Internacional da ATP. Na final, o tenista venceu o anfitrião Lautaro Midón por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Com a vitória, João Lucas subiu para a 266ª colocação no ranking da ATP. O pernambucano é um dos atletas apoiados pelo projeto “Saque Pela Vida”, realizado pelo Squash Tennis Center, no Recife. A iniciativa trabalha a formação esportiva desde a base até o alto rendimento, oferecendo estrutura técnica e acompanhamento profissional a jovens talentos.

O projeto foi viabilizado através da Lei de Incentivo ao Esporte de Pernambuco. Em 2024, o Governo do Estado destinou R$ 9 milhões para iniciativas voltadas à formação de atletas, inclusão social e desenvolvimento esportivo em todas as regiões.

"É muito gratificante acompanhar de perto o esforço, dedicação e perseverança desde o início da trajetória de João Lucas, que com o apoio da Copergás, através da iniciativa do Governo do Estado de Pernambuco, está conquistando títulos significativos e sendo inspiração para os demais atletas do nosso projeto”, afirmou Mônica Barros, CEO do Squash Tennis Center e da ONG Um Saque para a Vida.

A Secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, destacou os investimentos na área que têm proporcionado bons resultados para os atletas do estado.

“O esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social, capaz de fomentar oportunidades e revelar talentos em todas as regiões do estado. Ciente dessa importância, o Governo de Pernambuco vem ampliando os investimentos na área por meio da Lei de Fomento ao Esporte e da Lei de Incentivo ao Esporte, que juntas já totalizam R$ 17 milhões. Além disso, Pernambuco mantém programas de bolsas voltados para atletas, técnicos e equipes, fortalecendo ainda mais o desenvolvimento esportivo pernambucano”, declarou.

O Diretor Presidente da Copergás, Bruno Costa, aproveitou a oportunidade para celebrar o papel de João Lucas como referência para as futuras gerações.

"Ele é um orgulho para Pernambuco e um exemplo para inúmeros jovens de diferentes modalidades. A prova viva de quão longe um atleta pode chegar quando se junta talento, dedicação e apoio de instituições comprometidas com o esporte. A Copergás parabeniza João por essa conquista histórica e reforça seu compromisso com o esporte pernambucano. Acreditamos no esporte como uma poderosa ferramenta de transformação social, cidadania e inclusão”, frisou.

