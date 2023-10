Vencedor do "Prêmio Sócrates", Vini Jr é reconhecido por causas sociais e discursa contra o racismo

A- A+

Nesta segunda-feira (30), ocorre a tradicional cerimônia de gala do prêmio Ballon D'or, da renomada revista francesa France Football. Entre os agraciados da noite, Vini Jr recebeu o "Prêmio Sócrates", que gratifica os atletas por suas ações sociais e de solidariedade. No discurso de agradecimento, o atacante brasileiro se posicionou mais uma vez contra o racismo, batalha que vem enfrentando nas últimas temporadas.

"É chato sempre ter que falar sobre racismo, mas estou preparado para isso. Sempre poder falar quando for necessário. Vou lutar pelas crianças, e que todos os jogadores possam nos ajudar. É muito triste ter que sempre falar sobre racismo, eu gosto de falar sobre futebol. É muito triste. Eu peço força para vocês para seguirmos na luta. E que as crianças do futuro venham a sofrer menos", comentou Vini Jr.

Nascido em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, o atleta recebeu a premiação pelo trabalho realizado no Instituto Vini Jr, onde busca apoiar projetos de escolarização em áreas carentes. "Estou muito feliz de receber esse prêmio, por poder ajudar tantas crianças no Brasil. Sair da favela do meu bairro, que é algo que parecer ser improvável, sair de onde eu saí para chegar aqui (premiação)", complementou.

Origem do prêmio

O prêmio leva o nome do icônico jogador brasileiro Sócrates, atleta reconhecido por seu compromisso social e voz importante na luta pelas "Diretas Já", movimento que lutou pela volta da democracia brasileiro após o período de ditadura militar. O ex-jogador faleceu em 2011.

