A- A+

Futebol Vencedor do Puskás de 2021, Lamela explica aposentadoria precoce: "As dores começaram aos 22 anos" Argentino anunciou sua aposentadoria dos gramados no mês passado, aos 33 anos

O ex-atacante Erik Lamela, com passagens por River Plate e Tottenham, anunciou sua aposentadoria dos gramados no mês passado, aos 33 anos. Em entrevista ao canal argentino TyC Sports, o argentino revelou que as frequentes dores no quadril foram determinantes para que ele tomasse a decisão de pendurar as chuteiras.

"Eu me aposentei devido a um problema físico que me incomodava há muito tempo. Eu queria terminar minha carreira da melhor maneira possível, aproveitando-a ao máximo, apesar desse problema, que era bastante difícil. Esse problema era ainda mais sério porque eu sofria de desgaste da cartilagem e osteoartrite avançada recentemente", disse o jogador, que completou:

"Minhas primeiras dores (no quadril) começaram aos 22 anos, quando comecei a sentir desconforto. Aos 25, acabei fazendo uma cirurgia porque não conseguia competir por causa da dor. A operação correu bem e, ainda bem, continuei jogando. Mas, a partir daí, tudo foi diferente para mim, porque foi como se tivessem substituído meu quadril. Nunca mais tive o mesmo quadril que tinha antes", afirmou.

Durante esse período, Lamela aprendeu a conviver com a dor e seguiu jogando normalmente. O problema físico surgiu quando ele já estava no Tottenham, da Inglaterra, time que mais atuou na carreira, com 257 jogos e 37 gols marcados. Apesar disso, o argentino explicou que suas últimas temporadas foram mais complicadas.

"Estes últimos anos foram muito mais sérios, no sentido de que meu quadril foi cada vez mais afetado e eu não conseguia mais treinar como antes. Por isso, tive que modificar minha forma de treinar, porque se eu treinasse durante a semana, não jogaria, porque meu quadril não conseguia manter certos níveis de desempenho durante a semana", finalizou.

Lamela decidiu se aposentar quando atuava no AEK, da Grécia, e chegou a um comum acordo com o clube grego para rescindir o contrato. Agora, o ex-jogador argentino tem um cargo de auxiliar-técnico do Sevilla, da Espanha, outro clube onde atuou na carreira.

Um marco importante de Lamela na carreira foi o Prêmio Puskás de 2021, anunciado em janeiro de 2022 durante a cerimônia The Best. O argentino fez um gol de letra, quando ainda atuava pelo Tottenham, na derrota dos Spurs para o Arsenal por 2 a 1, no clássico londrino, no dia 14 de março de 2021.

Veja também