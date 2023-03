Vencer e secar: Santa recebe Fortaleza, no Arruda, em busca de vaga no mata-mata do Nordestão

A- A+

Antes de torcer contra Náutico (4º, com 10), Sergipe (3º, com 10) ou ABC (4º, com 11), o Santa Cruz (5º, com nove) precisa fazer sua parte. Antes de olhar para os Aflitos, Batistão ou Frasqueirão, o foco precisa ser no Arruda. Antes de aguardar por gols de Ferroviário, Sampaio Corrêa ou Fluminense/PI, é preciso fazer os seus. Pensando nos outros, mas priorizando a si, a Cobra Coral recebe, nesta quarta (22), o Fortaleza, no Arruda, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.



Para avançar ao mata-mata, só a vitória interessa ao Santa Cruz. Mas não será suficiente. Também será preciso secar um dos três clubes citados acima. No caso do Náutico, os tricolores mais supersticiosos podem se apegar a um cenário parecido, com final feliz para o clube, ocorrido no Nordestão 2020.

Superstição em jogo



Há três anos, o Náutico estava em terceiro lugar, com 11. O Santa Cruz era o quinto, com 10. O Timbu dependia apenas de si para avançar. O Tricolor tinha que vencer e torcer por pelo menos empates nos duelos do rival estadual ou do Ceará, em quarto, com 11. A Cobra Coral também passaria com um resultado de igualdade, mas aí o Vozão teria que ser derrotado.



Na ocasião, o Santa Cruz venceu o River/PI por 1x0, no Riachão de Jacuípe. O Náutico foi goleado por 4x1 para o Bahia, em Pituaçu, enquanto o Ceará ganhou por 2x1 do CRB, no Barradão. Vale citar que, por causa da pandemia da Covid-19, todas as partidas da reta final da Copa do Nordeste de 2020 foram disputadas em sede única, na Bahia.



O Santa Cruz terminou a fase de grupos em quarto, com 13, enquanto o Náutico ficou em quinto, com 11, fora do mata-mata. Vitória, Ceará e Confiança completaram os classificados da chave B.



Contra o Fortaleza, o Santa não terá o lateral-esquerdo Marcus Vinícius, expulso no Clássico das Multidões passado, diante do Sport, na Arena de Pernambuco. Ítalo Silva deve ser o substituto.



“Enfrentaremos uma grande equipe, talvez a mais forte até aqui no ano e com um elenco muito pesado. Estamos estudando o time deles, se virão mesclados ou não. A escolha de quem vai iniciar é baseada nisso, de ter jogadores intensos e com proposta de buscar a vitória”, avaliou o técnico Ranielle Ribeiro.



Esquema de segurança



A Polícia Militar de Pernambuco informou que 252 profissionais cuidarão da segurança no Arruda e no entorno. As estações do metrô e terminais integrados de passageiros terão guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Vale salientar que toda operação policial será monitorada por oficiais da corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Regional.



Ficha técnica



Santa Cruz



Michael; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Marcus Vinícius (Ítalo Silva); Baraka, Anderson Paulista; Felipe Gedoz, Chiquinho, Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro



Fortaleza



Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto; Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules e Pochetinno; Romarinho e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Vojvoda



Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL). Assistentes: Esdras Mariano da Lima Albuquerque e Maxwell Rocha Silva (ambos de AL)

Transmissão: Tv Jornal, ESPN, Star+, Nosso Futebol e DAZN

Veja também

Futebol TRF5 suspende leilão da sede do Sport