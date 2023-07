A- A+

Futebol Vencer para chegar ao mata-mata: Santa recebe o Nacional, no Arruda Confronto direto pelo topo do Grupo 3 da Série D também pode garantir classificação à próxima fase

Julho pode começar com uma ótima notícia para o Santa Cruz. Vice-líder do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, o Tricolor tem grandes possibilidades de dar o pontapé no segundo semestre já garantindo praticamente a vaga ao mata-mata da competição. Atingir o objetivo com antecedência, porém, não promete ser fácil. Afinal, os pernambucanos terão pela frente o primeiro colocado da chave, o Nacional de Patos-PB. Os clubes se enfrentam neste sábado (1º), às 20h, no Arruda, pela 11ª rodada da competição.



Vencer e classificar

Se vencer o Nacional, o Santa Cruz chegará aos 21 pontos. Justamente a média histórica de pontos que as equipes precisam para, no mínimo, terminar no G4 da primeira fase, desde que a Série D adotou o atual formato de disputa, a partir de 2020.

Dos 24 clubes que terminaram em quarto lugar nos recortes das três edições mais recentes, apenas oito precisaram fazer mais de 21 pontos para ficarem na posição. Os que tiveram aproveitamento mais alto foram o Cascavel (Grupo A7 2020) e Azuriz-PR (Grupo A8 2022), ambos com 24 pontos. Por outro lado, o Globo-RN (Grupo A3 2020) e o Caxias (Grupo A8 2021) foram os que fizeram menos pontos, com 18 cada.

O próprio Santa, no ano passado, precisou de menos de 21 pontos para chegar ao mata-mata. Pelo Grupo A4, a equipe terminou em quarto lugar, somando apenas 19. Na edição de 2023, o Tricolor terá pela frente, além do Nacional, embates com Campinense, Potiguar e Iguatu-CE.

Para o confronto, o técnico Felipe Conceição terá os desfalques do goleiro Michael e do volante Pingo, ambos suspensos por conta do cartão vermelho recebido diante do Sousa. O atacante Emerson Galego recebeu o terceiro amarelo e também está fora.

No gol, Geaze deve ser o substituto. Na frente, Miullen, Iago Silva e Chiquinho brigam pela outra vaga. No primeiro turno, Santa e Nacional empataram em 2x2, no José Cavalcanti. Os paraibanos, vale salientar, vêm de três triunfos consecutivos na Série D.

“Trabalhamos e contamos com todos os atletas. Confiamos no grupo, que é homogêneo, e estaremos fortes para o jogo”, afirmou Conceição.

Ficha técnica

Santa Cruz

Geaze; Rhuan Rodrigues, Ítalo Melo, Guedes e Marcus Vinícius; Emerson Souza, Wagninho e Nadson; Lucas Silva, Miullen (Chiquinho e Pipico. Técnico: Felipe Conceição

Nacional

Rodrigo Carvalho; Dadinha, Yuri Mamute, Caio e Arthurzinho; Moreilândia, Bruno Menezes, Trindade e Esquerdinha;Léo Cereja e Kel Baiano.Técnico: Rodrigo Fonseca

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP). Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior e Elaise Juliana Santana Ferreira (ambos de PE)

Transmissão: F.Sports.TV

