Vencer para continuar a fazer história: veja onde assistir Brasil x Letônia pelo Mundial de Basquete

Depois de vencer o Canadá, um dos favoritos ao título do Mundial de Basquete, o Brasil agora depende apenas de si para avançar às quartas de final. Neste domingo (3), a seleção precisa de uma vitória simples diante da Letônia, a partir das 6h45, confronto com transmissão da ESPN2/Star+.

Desde o período de preparação para a Copa do Mundo de Basquete, o Brasil se mostrou uma equipe capaz de competir contra as mais fortes seleções. Mas como se sabe, "jogo é jogo e treino é treino".

A partida contra a Espanha deixou algumas questões na cabeça da torcida brasileira e o triunfo ainda apertado diante da Costa do Marfim aumentou a desconfiança.

Para enfrentar os canadenses, até então invictos no torneiro, os prognósticos eram todos favoráveis aos norte-americanos e para muitos a questão era sobre a margem da derrota que teríamos. Contudo, os brasileiros fizeram uma partida perto da perfeição, com uma defesa bem agressiva e com um melhor aproveitamento dos arremessos de quadra.

O triunfo contra o Canadá mostrou a força do elenco do Brasil e que mais jogadores que o esperado podem fazer parte da rotação em partidas do mais alto nível. Caso que pôde ser visto com a melhora da equipe quando Lucas Dias esteve em quadra e também da boa participação de Gui Santos em quadra.

Bruno Caboclo e Yago são um caso à parte. A dobradinha entre o pivô e o armador beira o estado da arte, e na seleção estão conseguindo reproduzir a química criada na última temporada no Ulm Radiopharm - ALE. Nas redes sociais, os dois estão sendo comparados com Kobe Bryant e Shaquille O'neal no início dos anos 2000 no Los Angeles Lakers.

Estamos a uma vitória das quartas de final da Copa do Mundo



Tudo igual no Grupo L e quem vencer na última rodada avança!



O Brasil pega a Letônia no domingo, às 6h45, e a Espanha encara o Canadá! pic.twitter.com/RwzshoYlui — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) September 1, 2023

Time operário

Equipe sensação do Mundial de Basquete, a Letônia, diferentemente das outras seleções, não tem uma grande estrela na equipe. Kristaps Porziņģis, atleta do Boston Celtics e que poderia assumir essa função não está fazendo parte do torneio por conta de uma lesão.

Dessa forma, os letões jogam um basquete coletivo e bem "redondinho", de estilo simples e objetivo. De partida em partida algum jogador assume o papel de protagonismo e de cestinha, e foi dessa maneira, priorizando o coletivo. que venceram a Espanha, atual campeã mundial e europeia, eliminando a tradicional equipe francesa. Os europeus prometem ser pedreira no caminho brasileiro.

Onde assistir:

Canal: ESPN2/Star+

Horário: 6h45

Local: Jacarta/Indonésia

