"Vencer para embalar", prega Lucas Silva no Santa Cruz

Consistência positiva. Essa é uma das maiores necessidades do Santa Cruz na atualidade. Até o momento na temporada, o time tricolor conseguiu em apenas um recorte emendar duas vitórias seguidas, nas duas primeiras partidas do ano, ainda na disputa do Pré-Nordestão. Lucas Silva destacou a importância de engrenar novo triunfo, na próxima quinta-feira (8), diante do Pacajus, no Arruda.

“A gente está buscando isso. Acho que no jogo contra o Potiguar, falei sobre isso antes do jogo, que nós não temos uma sequência de vitórias desde o início do ano e isso nos prejudica no aspecto de confiança. Então, eu creio que na quinta-feira possamos quebrar esse tabu de vitórias seguidas e de não tomar gols. Estamos trabalhando para isso, lógico que o importante é vencer e pontuar para dar sequência no nosso trabalho", disse.

No entendimento comum do futebol, não tomar gols significa estar mais perto da vitória. Nas três partidas realizadas no Arruda até o momento, o Tricolor viu o sistema defensivo 'sair zerado'. Contudo, os triunfos não foram nada fáceis, com resultados pelo placar mínimo para o Santa. Lucas Silva destacou a necessidade de ter placares mais elásticos.

“A gente quer fazer gols, mas a Série D é uma competição diferente, pegamos times no Arruda que esperam o contra-ataque, e a gente se expõe procurando mais. Tivemos sempre um volume muito grande ofensivo, procuramos jogar no campo do adversário, mas, infelizmente, só está saindo um gol. Espero que na quinta a gente possa sair com um placar mais elevado, para dar alegria ao nosso torcedor e uma maior tranquilidade em campo", declarou o camisa 7.

Na próxima quinta, o Santa já terá partida decisiva. Em duelo de líderes do Grupo 3, o vencedor do duelo irá se isolar na ponta do grupo. O atacante ressaltou o bom momento do time, mas advertiu que não há espaço para baixar a guarda. “O momento do Santa Cruz é bom, mas não podemos relaxar. Sabemos de toda a pressão e de tudo que tem acontecido. O primeiro passo que temos que dar é classificar e continuar a somar pontos. Vejo que temos ganhado confiança, fazendo bons jogos e acredito que estamos no caminho certo", completou.



