Vencer para ir à próxima fase; saiba onde assistir Brasil x Costa do Marfim pelo Mundial de Basquete

A- A+

Na primeiro jogo em caráter decisivo para o Brasil no Mundial de Basquete, a Seleção precisa vencer a Costa do Marfim para garantir vaga na próxima fase da competição, nesta quarta-feira (30). Com transmissão da ESPN 2, a bola sobe a partir das 6h45, em Jacarta, na Indonésia.

Vindo de derrota para Espanha por 96x78, na última terça-feira (28), o confronto diante da Costa do Marfim ganhou contornos de decisão para o Brasil. Agora é vencer ou vencer e não há margens para tropeços.

Contra os espanhóis, atuais campeões mundial e europeu, a seleção brasileira cometeu erros mais do que o normal, entregando muitas bolas na quadra de ataque, fato que a Fúria não perdoou, anotando muitos pontos oriundos desses turnovers brasileiros.

Outro ponto que desequilibrou o confronto foram as bolas de três pontos. Enquanto o aproveitamento brasileiro de fora de perímetro foi muito abaixo, acertando apenas nove dos 34 arremesos que tentou, os espanhóis converteram 10 das 24 tentativas e ainda foram bem dentro do garrafão.

Por outro lado, a Costa do Marfim vem de jogo muito equilibrado diante do Irã, que foi decido nos detalhes e com muitas trocas de liderança. Os africanos passaram no marcador faltando apenas seis segundos para o final do jogo e conseguiram frustrar os iranianos na última bola do jogo com um forte marcação.

Onde assitir:

Canal: ESPN2

Horário: 6h45

Local: Jacarta/Indonésia

Veja também

Futebol Internacional Galatasaray e Braga voltam à fase de grupos da Champions; Young Boys também se classifica