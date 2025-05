A- A+

Sport Venda de Pedro Lima impulsiona receita do Sport, mas dívida do clube aumenta Leão divulgou balanço financeiro na noite da última quarta-feira (30)

O Sport divulgou, na noite da última quarta-feira (30), o balanço financeiro referente ao ano de 2024. O levantamento foi feito em parceria com a empresa de consultoria Alvarez & Marsal, que mostra que o Rubro-negro teve um aumento na dívida operacional líquida.

Mesmo com uma receita operacional líquida de quase R$ 135,9 milhões (foi R$ 72,9 milhões em 2023), impulsionada pela venda de Pedro Lima, a dívida rubro-negra saltou de R$ 210,1 milhões para R$ 224,2 milhões.

“Nossa gestão tem se pautado muito pelo rigoroso cuidado com as contas do clube. É um princípio primordial para gerir um gigante como o Sport e essa máxima se aplica ainda mais quando relembramos a maneira como assumimos o Sport. Em comparação com o retrato atual, sem dúvidas vivemos um outro momento, mas temos um caminho ainda a percorrer e buscamos isso diariamente em nosso trabalho”, destacou o presidente Yuri Romão, ao site oficial do Sport.

De acordo com o divulgado pelo clube pernambucano, quase metade das receitas e despesas passaram pela venda do lateral-direito Pedro Lima para o Wolverhampton/ING. A primeira parcela, de 60% do valor total, foi paga em dezembro de 2024, com o restante a ser pago ao final deste ano. O prata da casa foi negociado por aproximadamente R$ 60 milhões.

Além da venda de Pedro Lima, entre outras principais receitas do clube aparecem os direitos televisivos e premiações (R$ 25,175 milhões); ações comerciais, de marketing e publicidade (R$ 19,3 milhões); contribuição de associados (R$ 15,167 milhões) e receita em jogos (R$ 14,492 milhões).

Este último item, vale lembrar, passa pelo fato do Rubro-negro ter mandado boa parte dos jogos na Arena de Pernambuco durante a última temporada. A diretoria teve que lidar com custos operacionais mais altos, um público menor, e perdeu receitas ainda com estacionamento, e comercialização de bebidas e alimentos.

Entre os gastos, da porcentagem recebida pela venda de Pedro Lima, o Sport registrou o repasse de 30% do valor ao jogador e seus representantes. A quantia gira na casa dos R$ 22 milhões.

Se comparado ao ano de 2023, o gasto do clube com o futebol também subiu: R$ 63,2 milhões contra R$ 49,1 milhões do ano anterior. Ademais, as despesas gerais também contribuíram para o Leão fechar a temporada no negativo. Ano retrasado, o Sport gastou R$ 9,4 milhões. Já em 2024, foram R$ 17,3 milhões.

