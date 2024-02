Venezuela arranca empate nos acréscimos contra Argentina na fase final do Pré-Olímpico

A- A+

Um pênalti cobrado pelo atacante Kevin Kelsy nos acréscimos (90'+9) garantiu à anfitriã Venezuela um ponto no empate em 2 a 2 com a Argentina, na primeira rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico Sul-Americano, que dá duas vagas em Paris-2024.

A penalidade foi marcada pelo árbitro aos 90+7' após uma cotovelada de Gonzalo Luján, que acabou sendo expulso, no lateral-esquerdo Renné Rivas.

Os venezuelanos saíram na frente com um gol contra do goleiro Leandro Brey aos 16 minutos e a Argentina virou o jogo também com um gol contra, do zagueiro Carlos Vivas aos 39 minutos. No segundo tempo Thiago Almada virou (61') marcando seu quarto gol neste torneio.

A Venezuela terminou com dez jogadores e a Argentina com nove: Bryant Ortega da 'Vinotinto' e Valentín Barco da 'Albiceleste' receberam cartões vermelhos aos 44 minutos.

A Argentina, comandada pelo técnico Javier Mascherano, começou com ímpeto, mas o goleiro local, Samuel Rodríguez, mostrou bons reflexos e também teve um pouco de sorte, como aos 12 minutos, quando em um chute de Almada a bola passou por ele e bateu na trave. Em seguida desviou em suas costas mas foi para fora.

A Venezuela, porém, abriu o placar com um contra-ataque. Brey desviou a bola para a própria baliza ao tentar interceptar um cruzamento rasteiro de David Martínez após uma jogada em velocidade.

A exibição de defesas de Rodríguez continuou, mas em uma falha de comunicação com Vivas um cruzamento inofensivo terminou com o empate albiceleste.

O intervalo veio em meio a tensões devido ao confronto entre Ortega e Barco.

Barco lançou uma bola na cabeça do adversário e Ortega reagiu da mesma forma, ao que o árbitro respondeu com dois cartões vermelhos.

Os donos da casa tomaram maiores precauções no início do segundo tempo, redobrando sua aposta nos contra-ataques.

E eram perigosos: Andrés Ferro cabeceou para fora após um escanteio (58') e o atacante Kevin Kelsy, vindo do banco, teve um mano a mano que não conseguiu finalizar com sucesso.

Quando as coisas pareciam mais difíceis para a Argentina, Thiago Almada apareceu. O campeão mundial na Copa do Catar 2022 passou por três zagueiros na área, tabelou com Santiago Castro e finalizou para a rede.

A Venezuela, apesar disso, não se rendeu. Nos acréscimos, viu seu esforço ser recompensado e conquistou um ponto que pode ser fundamental.

O Paraguai, que mais cedo venceu o Brasil por 1 a 0, lidera o quadrangular com 3 pontos. Argentina e Venezuela estão empatados com um e o Brasil é o lanterna, ainda sem pontuar.

