Sport Venezuela convoca lateral-direito do Sport, Roberto Rosales, para jogos das Eliminatórias Jogador perderá o duelo entre o time pernambucano com o Vitória, pela Série B

A Data Fifa, mais uma vez, vai desfalcar o Sport nesta reta final de Série B. O lateral-direito Roberto Rosales foi convocado para defender a Venezuela nos próximos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Peru.

As partidas da Venezuela serão realizadas nos dias 16 de novembro, contra o Equador, e dia 21, diante do Peru. Com isso, Rosales perderá o duelo com o Vitória, no dia 17, pela 37ª rodada da Segundona.

Desde que chegou ao Sport, Roberto Rosales foi convocado pela seleção de seu país em outras oportunidades. Pelo Leão, soma oito jogos e uma assistência até o momento.

Apesar de perder o compromisso contra o Vitória, Rosales está à disposição de Enderson Moreira para o próximo jogo do Sport. Nesta sexta-feira (10), o Rubro-negro recebe o Atlético-GO, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada. O time pernambucano é o atual 4º colocado, com 59 pontos.

