A- A+

futebol Venezuela denuncia "sequestro" de avião de sua seleção no Peru Avião foi impedido de reabastecer após o empate com o Peru, em Lima

O governo da Venezuela anunciou nesta quarta-feira (22) que o avião que transportava a seleção "Vinotinto" foi impedido de reabastecer após o empate em 1 a 1 com o Peru, em Lima, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em jogo que terminou com confronto entre jogadores venezuelanos e a polícia peruana.

“O Governo do Peru comete uma nova arbitrariedade contra os venezuelanos, ao impedir que o avião que traz de volta a seleção reabasteça o combustível para levantar voo”, escreveu o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, em uma mensagem na rede social X.

“Um sequestro vingativo à nossa equipa, que fez um jogo extraordinário no dia de ontem”, no Estádio Nacional de Lima, acrescentou Gil.

Ainda não está claro se o avião já saiu da capital peruana.

Veja também

Tênis Djokovic quer dar 'último impulso' na Copa Davis