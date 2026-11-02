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TÊNIS Ex-número 1 do mundo, Venus Williams sofre 17ª derrota consecutiva no circuito da WTA Vencedora de sete Grand Slams, americana perdeu para sua compatriota Mary Stoiana

A veterana tenista americana Venus Williams, ex-número 1 do mundo e vencedora de sete Grand Slams, sofreu sua 17ª derrota consecutiva no circuito após perder, nesta segunda-feira (2), para sua compatriota Mary Stoiana na primeira rodada do WTA 250 de Hong Kong.

A mais velha das irmãs Williams, de 46 anos, foi derrotada por 6-2 e 6-3 por Stoiana, jogadora até então quase desconhecida e que ocupa atualmente a 114ª posição no ranking feminino de simples.





Venus, apesar de contar com o apoio do público, não conseguiu evitar uma nova derrota em uma série que a levou a cair para a 597ª posição no ranking da WTA.

Ela não vence um jogo de simples no circuito desde julho de 2025.

Na última semana, Venus perdeu em sets diretos no WTA 250 de Guangzhou para a jovem austríaca Lilli Tagger.

Antes disso, Venus disputou o US Open pela última vez, em agosto, e foi eliminada na primeira rodada pela também americana Sofia Kenin, novamente sem vencer um único set.

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