Verão na Rede: torneio de vôlei de praia reúne cerca de 100 atletas em Piedade neste sábado (17)
Competição exclusiva para categorias master em Jaboatão dos Guararapes aposta na integração e reencontros através do esporte
A Arena Azure, localizada em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, realiza a segunda edição em 2026 do campeonato "Verão na Rede", único torneio de vôlei de praia exclusivamente master do estado, no próximo sábado (17).
Nesta edição, as disputas serão realizadas em duplas e quartetos, envolvendo categorias femininas, masculinas e mistas, com destaque para as faixas 40+ e 50+, de acordo com a programação oficial da competição. A expectativa da organização é reunir cerca de 100 atletas.
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Criado pela empresária, jornalista e atleta master Andréa de Carvalho e realizado pela Ac Eventos, o torneio nasceu para atender um público que mantém uma rotina ativa de treinos, conciliando responsabilidades profissionais e familiares com a prática esportiva.
Para o professor universitário e atleta amador Giovanni Amadeu Paiva dos Santos, além da disputa por medalhas, o evento se consolidou como um ponto de encontro e confraternização.
"Desde a primeira vez que participei do Verão na Rede, percebi que ele era muito mais do que um torneio. Por ser exclusivamente master, é também um espaço de reencontros com amigos de tantos anos, que continuam ativos e fazendo o que amam: jogar vôlei. No fim, o Verão na Rede é isso: uma grande confraternização de atletas amadores masters apaixonados pelo voleibol", destacou.
Além de estimular a saúde física e o bem-estar mental, a iniciativa atrai o interesse de marcas e empresas que exergam no público master um segmento consumidor ativo e engajado em hábitos de vida saudáveis e longevidade.
Serviço
Data: Sábado, 17 de outubro de 2026
Local: Arena Azure – Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE
Categorias: 40+ e 50+ | Duplas e Quartetos – feminino, masculino e misto, conforme programação da competição
Público estimado: cerca de 100 atletas
Realização: AC Eventos