Reforço Versátil, Marco Carvalho se coloca à disposição para atuar em duas posições no Náutico O volante de 23 anos chegou do Vitória e também pode jogar como zagueiro

No clube há uma semana, o volante Marco Carvalho foi apresentado de forma oficial pelo Náutico nesta quinta-feira (2), no CT Wilson Campos. O jovem jogador, que se destaca pela versatilidade, era um desejo do Timbu desde o início da temporada e chegou para reforçar o elenco na disputa da Série C.

"Fico muito feliz por estar no Náutico. É um objetivo muito grande na minha carreira poder representar essa instituição. No início do ano tivemos um contato que não aconteceu o acerto entre Vitória e Náutico, mas hoje posso estar presente para ajudar o Náutico da melhor forma que é conseguir seu objetivo", comentou o atleta de 23 anos.

Apesar da curta carreira, Marco chega com uma marca importante: ele alcançou dois acessos enquanto esteve no Vitória. Em 2022, subiu da Série C para a B e, no ano passado, participou do título da segunda divisão. "Mesmo sendo jovem, trago comigo essa experiência nos momentos difíceis. Acho que todo mundo precisa se doar para conseguir reerguer essa grande instituição", destacou o reforço alvirrubro.

A princípio, Marco Carvalho chega no Náutico para atuar como volante. No entanto, o jogador tem experiência como zagueiro, posição que o Alvirrubro teve uma baixa nos últimos dias com a saída de Matheus Santos.

"É algo que vai ser trabalhado nos próximos dias, mas já tive uma conversa com o professor Mazola e deixei claro que me sinto muito bem nas duas posições. Ano passado acabei atuando mais como volante com Léo Condé, em 2022 mais como zagueiro. Mas são duas posições que eu tenho as características e valências. Então onde for melhor para contribuir com o Náutico chegar no objetivo, estou aqui para ajudar", explicou Marco.

