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AUTOMOBILISMO Verstappen acaba com boatos e renova contrato com a Red Bull até 2030 Renovação foi anunciada na manhã desta quinta-feira (20)

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen prolongou seu contrato com a Red Bull até o final de 2030, anunciou nesta quinta-feira (20) a escuderia após meses de especulações sobre seu futuro.

O contrato do piloto holandês de 28 anos prosseguia até o fim da temporada de 2028. A notícia foi anunciada durante a preparação para o Grande Prêmio de Zandvoort, no qual Verstappen vai correr em casa, para a alegria de seus fãs.

"Mais quatro anos com tudo. Temos o prazer de anunciar que Max assinou uma extensão de contrato com a equipe até o fim de 2030", informou a escuderia Red Bull na rede social X.

Verstappen é um dos pilotos mais bem-sucedidos da modalidade, com quatro títulos mundiais (2021, 2022, 2023 e 2024).

Max Verstappen é tetracampeão mundial de Fórmula 1. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Mas, depois de não conseguir vencer o título de 2025, conquistado pelo britânico Lando Norris, da McLaren, a temporada está sendo mais difícil neste ano para o holandês, que não venceu nenhum Grande Prêmio na primeira metade da temporada e ocupa neste momento o sexto lugar na classificação de pilotos.

"Este compromisso vai além de dar continuidade a uma aliança já extraordinária", afirmou a equipe em seu comunicado. "É uma declaração poderosa de confiança mútua e ambição", destacou a Red Bull.

As queixas sobre o rendimento do carro da Red Bull neste ano levaram muitos analistas a especular que Verstappen poderia trocar de equipe ou até mesmo deixar a Fórmula 1. Mas ele respondeu que deseja voltar a vencer.

Carro de Max Verstappen, piloto da Red Bull Racing. Foto: Andre J. Isakovic / AFP



Red Bull, uma "segunda família"

"Nós temos as melhores pessoas e estou empolgado para continuar trabalhando com todos para voltar ao topo", disse o piloto.

Verstappen corre pela Red Bull há 10 anos e estreou na equipe austríaca com vitória em sua primeira corrida.

Em 10 temporadas, ele conquistou quatro títulos mundiais e 71 vitórias na Fórmula 1, ajudando a Red Bull a vencer duas vezes o título de construtores.

A notícia acrescenta emoção à última edição do Grande Prêmio dos Países Baixos, no circuito de Zandvoort.

Desde seu retorno ao calendário da Fórmula 1, em 2021, Verstappen conseguiu três vitórias consecutivas. Mas nas duas últimas edições ficou em segundo lugar, atrás dos McLaren de Lando Norris (2024) e Oscar Piastri (2025).

Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Na despedida de Zandvoort, Verstappen usará um capacete especial, inspirado na tradicional cerâmica azul de Delft.

Os promotores do Grande Prêmio decidiram não continuar com a corrida em Zandvoort, em parte devido às dúvidas que cercavam o futuro de Verstappen na Fórmula 1, devido à importância que o ídolo local tem na popularidade do evento.

"Eu sempre disse: a equipe é como uma segunda família para mim e me sinto em casa", disse Verstappen.

"Vim para a equipe esperando poder vencer corridas. O que conseguimos conquistar juntos foi simplesmente lindo", acrescentou Verstappen.

Four more years of full send



We’re delighted to announce that Max has signed a contract extension with the Team until the end of 2030 #F1 pic.twitter.com/7u1TgslIvS — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 20, 2026

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