Verstappen brilha em sua estreia na GT3 e vence corrida de longa duração na Alemanha

Max Verstappen aproveitou o fim de semana de folga da Fórmula 1 para participar de uma prova de endurance (longa duração) de 4 horas de carros de turismo, neste sábado, na tradicional pista alemã de Nordschleife-Nurburgring. Logo em sua estreia na GT3, o piloto holandês conquistou a vitória, ao lado do britânico Chris Lulham, na sétima etapa da Nurburgring Endurance Series (NLS).



O tetracampeão mundial de F-1 largou em terceiro em um grid com mais de 100 carros, mas tomou a liderança ainda na primeira volta e, na metade da prova, entregou sua Ferrari 296 GT3, da equipe Emil Frey Racing, para o parceiro com mais de um minuto de vantagem em relação ao segundo colocado. Lulham administrou a vantagem e recebeu a bandeirada 24 segundos à frente do Ford Mustang GT3 de Dennis Fetzer, Jann Mardenborough e Fabio Scherer, em 4h00min29s123.



"Tivemos um pouco de azar na classificação, mas o carro funcionou bem na corrida e deu tudo certo com o trânsito. Acho que não cometi nenhum erro grave e vencer aqui, na minha primeira tentativa, é simplesmente fantástico", comentou Verstappen, cada vez mais empolgado com corridas de resistência





"Eu realmente gostaria de competir nas 24 Horas (de Le Mans) em algum momento", comentou, referindo-se à prova que já foi disputada e vencida por Fernando Alonso e Nico Hülkenberg. "É complicado correr durante uma temporada de Fórmula 1, especialmente no ano que vem, com novos regulamentos. Mas vamos ver o que acontece."



O triunfo na prova realizada na pista de Nordschleife, conhecida como "Inferno Verde", encerra um mês mágico para o piloto da Red Bull. Verstappen acumulou duas vitórias seguidas na Fórmula 1, na Itália e no Azerbaijão, e voltou a incomodar a dupla da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, na briga pelo título - está 69 pontos atrás do líder. Entre as duas provas, obteve uma licença especial para pilotar um Porsche GT4, com potência limitada, que o credenciou para poder correr com o carro da GT3 neste sábado.



Verstappen agora volta sua atenção para a Fórmula 1. No próximo final de semana, o holandês correrá no GP de Cingapura, entre 3 e 5 de outubro.

