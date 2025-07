Fórmula 1: Verstappen perde direito à cláusula de saída e encaminha permanência na Red Bull em 2026

A- A+

Sondado pela Mercedes para trocar de escuderia na próxima temporada, Max Verstappen encaminhou sua permanência na Red Bull para 2026.

Garantido no Top 3 do Mundial de Pilotos até a pausa do meio do ano com o quarto lugar no GP da Bélgica, realizado no domingo (27), o holandês não poderá ativar a cláusula de saída prevista em contrato.

Segundo informações do site Motorsport.com, o tetracampeão tinha um acerto previsto que permitiria uma transferência de equipe caso ele estivesse fora dos três primeiros lugares até as férias de verão. Com 185 pontos, ele não pode ser superado por George Russell na Hungria (onde vai acontecer a próxima prova).

Com este cenário, ele estaria impedido de solicitar uma rescisão.

Longe de poder competir com os carros da favorita McLaren, o tetracampeão, no entanto não tem ventilado o desejo de mudar de ares. De acordo com o jornal holandês De Telegraaf, Verstappen se animou com os resultados recentes e pretende continuar na Red Bull.

Apesar do desempenho com a RB21 ainda não ser totalmente satisfatório para entrar na briga pelo título, um cenário de incertezas cerca uma troca de equipes. O principal ponto é que Verstappen não tem garantia de sucesso imediato em um outro time da Fórmula 1. Na Red Bull, ele é o principal piloto e tem toda a estrutura pronta para atendê-lo.

Neste fim de semana, ele até teve um certo protagonismo nas pistas. Venceu a corrida sprint desbancando Oscar Piastri e Lando Norris (primeiro e segundo colocados no Mundial de Pilotos) e terminou em quarto lugar na corrida principal. Ao todo, ele somou 20 pontos e chegou aos 185 na classificação.

O GP da Hungria, que vai ser realizado no próximo dia 3 de agosto, define a primeira etapa do calendário da F-1. Piastri lidera a tabela com 266 pontos, seguido por seu companheiro de equipe, Lando Norris, que contabiliza 250.

