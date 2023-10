A- A+

FÓRMULA 1 Verstappen conquista pole da corrida sprint do GP dos Estados Unidos O piloto da Red Bull superou o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que largará na pole no Grande Prêmio de domingo

O recém sagrado tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), largará neste sábado na pole position da corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, décima oitava etapa do Mundial de Fórmula 1 que acontece em Austin.

Verstappen, que conquistou o título pelo terceiro ano consecutivo há duas semanas no Catar, compensou o decepcionante sexto lugar na classificação para o Grande Prêmio, realizada na sexta-feira.

O piloto da Red Bull superou o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que largará na pole no Grande Prêmio de domingo, e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) em 55 e 69 milésimos, respectivamente.

As duas McLarens, do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, ficaram em quarto e quinto lugar, à frente da outra Ferrari, do espanhol Carlos Sainz.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que corre quase em casa no Texas, largará na sétima posição à frente da segunda Mercedes, do britânico George Russell. O Top 10 é completado pelo tailandês Alex Albon (Williams) e pelo francês Pierre Gasly (Alpine).

O GP dos Estados Unidos, décima oitava etapa da temporada, é a quinta prova deste ano no formato sprint. Nessas corridas curtas, a classificação para o Grande Prêmio é antecipada para sexta-feira e determina o grid do GP de domingo.

Apenas os primeiros oito desta corrida sprint marcam pontos (de oito para o primeiro a um para o oitavo).

Grid de largada da corrida sprint do GP dos Estados Unidos, que começa às 19h00 deste sábado (horário de Brasília)

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

2ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

4ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

5ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

6ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

7ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

8ª fila:

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

9ª fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

10ª fila:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

