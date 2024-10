A- A+

Fórmula 1 Verstappen faz volta incrível e garante a pole da corrida sprint do GP dos EUA O holandês terá a seu lado o inglês Russell, da Mercedes, com Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro

Max Verstappen mostrou-se otimista durante a semana por uma "volta por cima" da Red Bull na temporada de Fórmula 1 para findar o jejum de quatro meses sem vitórias.

Max qualifies in Pole Position for the US Sprint Race



Checo will be fighting his way forward from P11.



MAX , RUS, LEC, NOR, SAI, HUL, HAM, MAG, TSU, COL pic.twitter.com/QgY2o47SyR — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 18, 2024

Com uma volta incrível nesta sexta-feira, o holandês líder da temporada demonstrou as palavras ao cravar a pole position para a corrida sprint deste sábado à tarde, no Circuito das Américas, em Austin, no GP dos Estados Unidos. Terá a seu lado o inglês Russell, da Mercedes, com Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro.



Mesmo não cravando o melhor tempo em nenhum dos três setores da pista, Verstappen se garantiu na frente ao buscar "atalhos" e superar a concorrência, que também chegou cheia de motivação em Austin, como a Ferrari, dona dos dois melhores tempos no único treino livre do dia.



Em seu melhor tempo no Q1, o tricampeão do mundo repetiu o terceiro lugar do treino livre.

O líder do Mundial de Pilotos não escondia, porém, sua insatisfação com a falta de aderência no Circuito das Américas. O companheiro Sergio Pérez apareceu apenas em sétimo.





Lewis Hamilton, da Mercedes, até então aparecendo no topo, com 1min33s840, 0s193 acima do que fez pela manhã, que o garantiu em sexto apenas, acabou superado no fim por Charles Leclerc, em demonstração que a Ferrari chega forte ao fazer 1min33s274.

Surpreendeu a ausência de Oscar Piastri, da McLaren, que ficou somente em 16º e fora do Q2. Alexander Albon rodou e também não fez um bom tempo.



George Russell, da Mercedes, foi o primeiro a abrir volta no Q2. Quem brilhou, contudo, foi Carlos Sainz, cravando o mesmo tempo do companheiro Leclerc no Q1 e sendo o mais veloz.

Hamilton aparecia entre as Ferraris. Faltavam os tempos da Red Bull e Verstappen mostrou que a briga nos EUA será por coisa boa ao subir para segundo. Já o companheiro decepcionou, em 11º e fora do Q3. Alonso cometeu um erro e ficou sem tempo.



A decisão da pole foi emocionante. E com algumas equipes, como a Ferrari, Red Bull e Haas, investindo em somente uma volta rápida para poupar pneus.

Colapinto acabou rodando sozinho. Russell foi o primeiro a baixar para 1min32s e viu Hamilton cometer um erro e desperdiçar a chance de ser o melhor, pois era mais rápido.



Logo vieram as Ferraris, juntas. E não conseguiram bater a Mercedes de Russell. Verstappen, contudo, voou para fazer sua nona pole position em corridas sprints na carreira, com incrível 1min32s833.



Confira o grid para a corrida sprint do GP dos Estados Unidos:



1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s833

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min32s845

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min33s059

4º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min33s083

5º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min33s089

6º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min33s183

7º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min33s378

8º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min33s398

9º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min33s802

10º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min34s406

11º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min34s244

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min34s375

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo

14º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), sem tempo

15º - Liam Lawson (NEO/RB), sem tempo

16º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min34881

17º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min34s917

18º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min35s054

19º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min35s148

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min36s472

