Fórmula 1 Verstappen culpa desgaste por sofrer pressão de Norris no fim, mas mostra alívio com vitória O holandês ainda elogiou a evolução do carro, que não teve um desempenho bom nos treinos livres

Max Verstappen venceu o GP da Emília-Romanha de Fórmula 1 de ponta a ponta neste domingo, mas a vitória tranquila se transformou em desespero nas voltas finais, quando Lando Norris, da McLaren, ficou a menos de 1 segundo. O piloto da Red Bull culpou o desgaste dos pneus pela pressão sofrida no fim, mas destacou a importância de não cometer erros.



"Tive de acelerar totalmente durante a corrida inteira para criar uma vantagem.Nós fomos bem com os pneus médios, mas foi mais difícil de gerenciar as coisas com os duros. Nas últimas dez ou 15 voltas, não tive aderência e escorreguei bastante. Vi Lando se aproximando e foi bem difícil, os pneus não estavam funcionando mais. Então, não podia correr o risco de cometer nenhum erro. Não cometemos, felizmente, e estou muito feliz por vencer", afirmou.



O holandês ainda elogiou a evolução do carro, que não teve um desempenho bom nos treinos livres. "Mudamos bastante o carro. Não tínhamos muitas informações antes da corrida e, provavelmente por isso, as coisas ficaram mais complicadas com os pneus duros. Porém, comparado a como começamos o fim de semana, podemos ficar muito orgulhosos com essa vitória. Eu aceito isso", completou.





Já Sérgio Pérez revelou qual foi a estratégia usada na corrida e lamentou de novo o fato de ter largado na 11ª posição. "Esperávamos um Safety Car, mas teríamos terminado na mesma posição, apenas mais perto da Mercedes. Não havia muito para fazer. Nosso fim de semana foi arruinado com o resultado da classificação. Como equipe, não fomos tão competitivos como outras corridas, por isso temos de continuar a trabalhar e manter o ritmo com toda a equipe", disse.



Com a vitória, Max Verstappen se isolou ainda mais na liderança do mundial de pilotos, já Sérgio Pérez perdeu o segundo lugar para Charles Leclerc após terminar na oitava colocação em Ímola. O mexicano soma 107 pontos, contra 113 do piloto da Ferrari. O atual tricampeão lidera com 161.



Os pilotos voltam às pistas entre os dias 24 e 26 de maio para o Grande Prêmio de Mônaco, oitava etapa da Fórmula 1.

