Verstappen despista sobre possível mudança para a Mercedes: "Controlo meu próprio destino"

Max Verstappen se recusou a responder a perguntas sobre as supostas negociações com a Mercedes e as cláusulas de rescisão de seu contrato com a Red Bull, ao falar com repórteres antes do Grande Prêmio do Reino Unido deste fim de semana.

Diante de uma série de perguntas sobre seu futuro, após relatos na Itália de que ele havia concordado em se juntar à Mercedes no próximo ano, o holandês foi educado, mas evasivo em suas respostas, enfatizando que, para ele, o ideal seria terminar sua carreira em uma única equipe.

— Estou feliz onde estou — disse ele. — Sempre há rumores, mas apenas um decide, e sou eu e a equipe. Eu controlo meu próprio destino e estou feliz e no controle de onde estou.

A Sky Sports Italia noticiou na quarta-feira que ele havia concordado em se juntar à Mercedes, gerando especulações de que ele substituiria seu arquirrival George Russell, mas o britânico afirmou anteriormente que estava confiante em manter sua vaga no grid.

Russell disse que esperava confirmar seu novo contrato com a Mercedes — a equipe considerada a mais bem preparada para as mudanças no regulamento do próximo ano — dentro de algumas semanas.

— Não tenho nada a acrescentar à semana passada — disse Verstappen. — Claro, outras pessoas escrevem coisas e isso é ótimo, mas não sou eu... Feliz com a minha equipe? Na vida, você sempre pode ver outras coisas e pensar, como dizem, que a grama do vizinho é mais verde. Mas acho que é melhor manter a calma e, até agora, tivemos sucesso, exceto por algum tempo nesta temporada, e isso pode acontecer e você tem que aceitar.

Verstappen afirmou estar "focado na equipe e em melhorar".

Homem de uma só equipe?

Questionado se sentia que precisava estar no carro mais rápido para vencer corridas e títulos, Verstappen disse que é "difícil na F1 estar no carro mais rápido".

— Não me concentro muito nisso, apenas tento melhorar minha própria situação e onde queremos estar no próximo ano. Se você corre atrás do carro mais rápido agora, ele pode não ser o carro mais rápido no próximo ano. Às vezes, você pode ter sorte e ganhar quatro, cinco ou seis títulos... — disse.

O piloto de 27 anos compartilhou que ser um homem de uma só equipe era uma perspectiva interessante para ele, afirmando que nunca se sentiu tentado a deixar a construtora austríaca Red Bull.

— Vou dizer que não... — disse ele ao ser questionado sobre já ter se sentido tentado a ocupar outro lugar no paddock. — Não quero mais manchetes. Seria ideal terminar minha carreira na Red Bull com uma única equipe. Isso seria algo incrível e ainda estou tentando alcançar isso. Estamos lutando por pódios agora, e isso não é tão ruim.

Relatórios sugeriram que o contrato de Verstappen continha cláusulas de rescisão que poderiam ser ativadas caso ele não estivesse entre os três primeiros no Mundial de pilotos no final de julho.

Mas o tetracampeão mundial se recusou categoricamente a revelar detalhes sobre seu acordo com a Red Bull.

— Para ser sincero, não estou falando sobre meu contrato. É mais fácil assim — disse ele.

