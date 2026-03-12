A- A+

Fórmula 1 Verstappen detona corridas "à lá Mario Kart" na nova F-1: "Troquei o simulador por um Nintendo" Piloto holandês é um grande crítico do regulamento atual da categoria e comparou os carros de corrida a jogo de videogame

O piloto holandês Max Verstappen usou de ironia nesta quinta-feira para criticar as novas regras que estão em vigor na atual temporada de Fórmula-1. Em suas redes sociais, o tetracampeão comparou os carros de corrida a jogo de videogame.

"Troquei meu simulador por um Nintendo Switch. Estou praticando um pouco de Mario Kart, aliás. Encontrar os cogumelos está indo muito bem. O casco azul é um pouco mais difícil, mas estou tentando", diz texto da postagem do competidor.

No GP da Austrália do último domingo, prova que abriu o calendário da Fórmula 1, ele acabou batendo no treino de classificação e teve de largar na 20ª posição.

Apesar da dificuldade de sair na parte de trás do grid, Verstappen conseguiu se recuperar e terminou na sexta colocação.

O tetracampeão mundial é um grande crítico do regulamento atual da categoria, que depende mais de energia elétrica e exige ainda um gerenciamento de bateria.

A segunda etapa da Fórmula 1 acontece neste final de semana com o GP da China, que acontece no Circuito Internacional de Xangai. Além da prova, retorna também a corrida sprint.



