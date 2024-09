A- A+

FÓRMULA 1 Verstappen diz estar feliz com melhora da Red Bull e por estar na 1ª fila no grid de Cingapura O piloto larga na segunda posição neste domingo (22) ao lado do pole, Lando Norris

Max Verstappen afirmou ter ficado satisfeito com o progresso que ele e a Red Bull conseguiram fazer após os treinos do GP de Cingapura de Fórmula 1. O líder do Mundial larga na segunda posição neste domingo (22) ao lado do pole, Lando Norris, da McLaren.

Verstappen e seu companheiro de equipe, Sergio Perez, sofreram com de aderência nos treinos livres de sexta-feira (20) no circuito de rua de Marina Bay. O mexicano continuou enfrentando dificuldades neste sábado (21) e foi eliminado no Q2, mas o atual tricampeão mundial mostrou um bom desempenho e foi quem mais se aproximou de Norris na definição do grid.

"Toda a qualificação correu muito bem e conseguimos melhorar o carro corrida após corrida. Estou feliz por estar na primeira fila", afirmou Verstappen. "O Q3 foi difícil. Todo mundo só tem uma volta e você não quer exagerar. Fiquei em segundo, estou feliz."

Verstappen entra na corrida com 59 pontos de vantagem sobre Norris no Mundial de Pilotos, enquanto a Red Bull tenta reagir na disputa entre os Construtores depois de ficar 20 pontos atrás da McLaren. Perez larga na 13ª posição após a eliminação no Q2, enquanto o outro carro da McLaren, de Oscar Piastri, sai no quinto lugar.



