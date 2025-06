A- A+

Fórmula 1 Verstappen é o mais rápido no 1º treino livre do GP do Canadá; Bortoleto é o 16º A Williams cravou uma dobradinha e teve Alexander Albon em segundo, com Carlos Sainz terminando em terceiro

Em uma atividade com direito a bandeira vermelha, Max Verstappen mostrou eficiência com a sua Red Bull e ficou com o melhor tempo do primeiro treino livre para o GP do Canadá nesta sexta-feira ao fazer a marca de 1min13s193.

A Williams cravou uma dobradinha e teve Alexander Albon em segundo, com Carlos Sainz terminando em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve dificuldade em acompanhar os mais velozes e terminou em 16º



Completando a lista dos dez primeiros nesta atividade, George Russell, da Mercedes, apareceu em quarto lugar seguido de Lewis Hamilton, Isack Hadjar, Lando Norris, Liam Lawson, Pierre Gasly e Charles Leclerc em décimo lugar.





A disputa foi acirrada e com apenas 15 minutos de movimentação, a bandeira vermelha precisou ser acionada. Andando na casa de 1min13s, Charles Leclerc liderava a tomada de tempos quando travou a roda dianteira direita e bateu forte no muro na curva 3 O acidente com o piloto ferrarista provocou a primeira bandeira vermelha da atividade.



Antes da interrupção, um susto para Bortoleto. O piloto da Sauber pegou tráfego na pista com Alexander Albon e Lewis Hamilton e passou muito perto de se envolver em uma colisão. Ocupando as últimas colocações, ele passou a utilizar pneus macios na segunda metade do treino livre.



Com a volta da bandeira verde, o ritmo aumentou e o tempo de Leclerc primeiramente foi superado por Verstappen. Na sequência, George Russell, com a sua Williams, passou a ser o mais veloz até que Vwerstappen voltasse a liderar os tempos.



A surpresa neste primeiro treino livre ficou por conta dos carros da McLaren. Dominante na temporada e também na última sessão de treinos, Lando Norris e Oscar Piastri não conseguiram brigar pelo posto de mais velozes.



Os pilotos voltam ao circuito Gilles Villeneuve ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre às 18h (horário de Brasília). No sábado, a terceira sessão livre acontece às 13h30, enquanto a atividade que define o grid está agendada para as 17h No domingo, a largada da corrida está marcada para as 15h.



Confira os resultados do 1º treino livre do GP do Canadá:



1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min13s193

2º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min13s232

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min13s275

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min13s535

5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min13s620

6º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min13s631

7º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min13s651

8º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min13s737

9º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min13s817

10º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min13s885

11º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min13s927

12º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min13s972

13º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min14s002

14º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min14s198

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min14s203

16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min14s324

17º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min14s520

18º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min14s605

19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min14s645

20º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min14s824

