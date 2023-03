A- A+

Fórmula 1 Verstappen é o pole position do GP do Bahrein, na primeira corrida da temporada da F1 Checo Perez confirmou a dobradinha da Red Bull

O piloto holandês Max Verstappen marcou neste sábado a pole position para o Grande Prêmio do Bahrein, primeira corrida da temporada 2023 da Fórmula 1, à frente de seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Perez.

As duas Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz vão largar na segunda fila do grid, no circuito de Sakhir, enquanto o espanhol Fernando Aonso (Aston Martin) completa o 'Top 5' do treino de classificação.

"Eles são realmente rápidos", admitiu Sainz sobre os pilotos da Red Bull, que serão os favoritos para a corrida de domingo.

Leclerc foi o vencedor do GP do Bahrein no ano passado e acredita que pode repetir a vitória. a Red Bull não vence em Sakhir desde 2013, com o alemão Sebastian Vettel.

"Acho que estávamos na luta pela 'pole'", considerou o monegasco. "Conseguimos encontrar um bom ritmo para a volta de classificação, o qu é ótimo, mas temos que lembrar que na corrida parece que estamos um pouco atrás da Red Bull.

Verstappen, na Fórmula 1 desde 2015, nunca conseguiu vencer o primeiro GP de uma temporada e tampouco venceu no Bahrein.

A Ferrari parece ser a principal rival este ano para a Red Bull, embora Alonso e a Aston Martin apareçam com adversários a serem levados em conta.

O veterano espanhol de 41 anos dominou os treinos livres no circuito de Sakhir, depois de ter passado uma boa impressão nos testes de pré-temporada, realizados na mesma pista.

"É um resultado incrível", comemorou Alonso. "Ser o quinto na luta com a Ferrari e a Mercedes era impensável há oito meses", afirmou.

- "Poderia ser pior" -

Os pilotos britânicos da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, ocuparão a sexta e sétima posições, respectivamente, à frente do canadense Lance Stroll (Aston Martin. O francês Esteban Ocon (Alpine) e o alemão Nico Hulkenberg (Haas) completam os dez primeiros postos do grid.

"O dia poderia ser pior", declarou Hamilton, que "espera" poder lutar "no grupo atrás da Red Bull".

"Tudo vai depender do nosso ritmo na corrida", analisou o piloto de 38 anos, que não parece ter condições de brigar por seu oitavo título na temporada.

Na sexta-feira, Hamilton já tinha se queixado do rendimento de sua Mercedes: "Estamos longe", declarou então.

O Q1, primeira sessão de classificação, foi interrompido brevemente depois das primeiras voltas devido à presença de detritos na pista, procedentes do carro de Leclerc. Durante a limpeza do traçado, a Ferrari do monegasco voltou para os boxes para ser reparada e retomar o treino sem problemas.

Os três novatos da temporada foram todos eliminados na primeira parte da classificação: o americano Logan Sargeant (Williams), que ficou em 16º; o australiano Oscar Piastri (McLaren), 18º; e o holandês Nyck de Vries (AlphaTauri), 19º.

Grid de largada do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1:

Primeira fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Segunda fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

