fórmula 1

Verstappen explica acidente em classificação para GP da Austrália e revela que não sofreu fratura

O acidente aconteceu ainda na primeira tentativa de volta de Verstappen no Q1

Max Verstappen bate após perder controle do carro, em Albert Park, em Melbourne Max Verstappen bate após perder controle do carro, em Albert Park, em Melbourne  - Foto: Paul Crock / AFP

Max Verstappen deixou a classificação do GP da Austrália com um susto e seu pior resultado no circuito de Albert Park desde que estreou na prova, em 2015. Após bater na barreira de proteção na curva 1, o tetracampeão explicou que passou por exames nas mãos, mas garantiu que não sofreu fraturas.

— Está tudo bem. Só precisei fazer alguns raios-X para verificar se minhas mãos estavam bem, mas nada estava quebrado — afirmou o piloto da Red Bull.

O holandês relatou que o acidente aconteceu depois de uma falha repentina no carro, ainda no momento da freada. Segundo Verstappen, o eixo traseiro travou de forma inesperada, o que tirou qualquer chance de evitar o impacto.

— Só pisei no freio e, de repente, o eixo traseiro travou completamente, do nada. Não sei por que isso aconteceu, nem como aconteceu. Nunca passei por algo assim na minha carreira. O eixo traseiro travou completamente e, claro, a essa velocidade já não havia como evitar.

 

Verstappen também explicou que o choque fez o volante escapar de suas mãos, motivo pelo qual foi encaminhado ao centro médico do circuito logo após a batida. Apesar disso, ele tratou de afastar preocupação maior com seu estado físico.

— O impacto com a barreira não foi assim tão grave. O volante simplesmente escapou das minhas mãos e foi por isso que tive de ir ao centro médico, mas está tudo bem.

Com o acidente, Verstappen vai largar apenas da 20ª posição neste domingo. É seu pior resultado no GP da Austrália em toda a trajetória na pista, onde já conquistou a vitória em 2023 e soma duas pole positions.

Enquanto Verstappen vai enfrentar um desafio complicado na largada, seu companheiro de equipe, Isack Hadjar, se destacou e garantiu o terceiro lugar na sessão classificatória, oferecendo um contraste positivo ao dia difícil do piloto holandês.

