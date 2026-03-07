A- A+

fórmula 1 Verstappen explica acidente em classificação para GP da Austrália e revela que não sofreu fratura O acidente aconteceu ainda na primeira tentativa de volta de Verstappen no Q1

Max Verstappen deixou a classificação do GP da Austrália com um susto e seu pior resultado no circuito de Albert Park desde que estreou na prova, em 2015. Após bater na barreira de proteção na curva 1, o tetracampeão explicou que passou por exames nas mãos, mas garantiu que não sofreu fraturas.

— Está tudo bem. Só precisei fazer alguns raios-X para verificar se minhas mãos estavam bem, mas nada estava quebrado — afirmou o piloto da Red Bull.

O holandês relatou que o acidente aconteceu depois de uma falha repentina no carro, ainda no momento da freada. Segundo Verstappen, o eixo traseiro travou de forma inesperada, o que tirou qualquer chance de evitar o impacto.

— Só pisei no freio e, de repente, o eixo traseiro travou completamente, do nada. Não sei por que isso aconteceu, nem como aconteceu. Nunca passei por algo assim na minha carreira. O eixo traseiro travou completamente e, claro, a essa velocidade já não havia como evitar.





Verstappen também explicou que o choque fez o volante escapar de suas mãos, motivo pelo qual foi encaminhado ao centro médico do circuito logo após a batida. Apesar disso, ele tratou de afastar preocupação maior com seu estado físico.

— O impacto com a barreira não foi assim tão grave. O volante simplesmente escapou das minhas mãos e foi por isso que tive de ir ao centro médico, mas está tudo bem.

Com o acidente, Verstappen vai largar apenas da 20ª posição neste domingo. É seu pior resultado no GP da Austrália em toda a trajetória na pista, onde já conquistou a vitória em 2023 e soma duas pole positions.

Enquanto Verstappen vai enfrentar um desafio complicado na largada, seu companheiro de equipe, Isack Hadjar, se destacou e garantiu o terceiro lugar na sessão classificatória, oferecendo um contraste positivo ao dia difícil do piloto holandês.

