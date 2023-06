A- A+

Fórmula 1 Verstappen faz a pole do GP do Canadá de Fórmula 1 Corrida acontece neste domingo (18), a partir das 15h

O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual bicampeão e líder do Mundial de Fórmula 1, fez a pole position no treino de classificação para o Grande Prêmio do Canadá, realizado sob chuva neste sábado (17), no circuito Gilles Villeneuve (Montreal).

O alemão Nico Hülkenberg (Haas-Ferrari) conseguiu uma surpreendente segunda posição e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi o terceiro.

Verstappen, vencedor das últimas três provas da temporada, segue mostrando sua superioridade e chegou à quinta pole position em oito possíveis até aqui.

O holandês também terá uma oportunidade na corrida de domingo de ampliar sua vantagem no campeonato de pilotos sobre seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, que ficou fora do Q3 do treino de classificação e vai largar na 12ª posição.

"Acho que o carro melhorou. Tomamos as decisões corretas, então estou muito feliz por estar na pole", comemorou Verstappen.

Beneficiado pela chuva, Hülkenberg conseguiu a segunda posição no grid.

"Foi divertido, foi bom. Obviamente isso aconteceu de forma inesperada, mas estou muito feliz e muito orgulhoso", afirmou o piloto alemão.

Por sua vez, Alonso voltou a mostrar bom desempenho e conseguiu um resultado que lhe permitirá lutar por seu quinto pódio na temporada.

Os britânicos Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes, sairão da quarta e quinta posições, respectivamente.

No domingo, espera-se que o tempo em Montreal seja ensolarado e que os pilotos possam correr em pista seca. A corrida começa às 15h (horário de Brasília).

-- Grid de largada do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

2ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

3ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

