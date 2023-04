A- A+

Automobilismo Verstappen faz a pole position do GP da Austrália de F1 George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes, ficaram na segunda e terceira posições

O bicampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, vai largar na pole position no Grande Prêmio de Austrália de Fórmula 1, ao dominar o treino de classificação realizado neste sábado (1º) em Melbourne.

Os britânicos George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes, ficaram na segunda e terceira posições, respectivamente.

O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o quarto, seguido pelo seu compatriota Carlos Sainz, da Ferrari.

O vencedor da corrida no ano passado, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) vai largar na sétima posição, atrás do canadense Lance Stroll (Aston Martin).

Esta é a segunda pole de Verstappen na temporada, depois sair na frente no GP do Bahrein, primeira corrida do ano, e a 22ª de sua carreira.

"Muito feliz por chegar na 'pole', estou ansioso para amanhã. Acho que temos um bom carro de corrida, mas a questão dos pneus é complicada, então com certeza será uma corrida interessante", disse o holandês.

O companheiro de Verstappen na Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, teve um dia ruim neste sábado e vai largar na última posição do grid.

Pérez saiu da pista logo no início do Q1 devido a um problema nos freios e nem chegou a marcar tempo.

Mercedes no páreo?

Se o mexicano não fizer no domingo uma corrida perfeita de recuperação, outra equipe pode finalmente quebrar o domínio total da Red Bull neste início de temporada, com duas dobradinhas nas duas primeiras corridas.

Uma das candidatas é a Mercedes, que colocou seus dois pilotos logo atrás de Verstappen. Russell e Hamilton confirmaram os avanços que a equipe já havia mostrado no GP da Arábia Saudita, onde terminaram na quarta e quinta posições, respectivamente.

A largada do GP da Austrália de F1 será às 2h00 da madrugada de domingo (horário de Brasília), no circuito de Albert Park, em Melbourne.

Grid de largada do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

2ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

3ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

4ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

5ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

6ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

7ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

8ª fila:

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

9ª fila:

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

10ªfila:

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

