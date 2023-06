Verstappen faz a 'pole position' do GP da Espanha de F1

A- A+

O holandês Max Verstappen (Red Bull) vai largar na 'pole position' do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, após marcar o melhor tempo no treino de classificação deste sábado (3), no circuito de Montmeló.

O atual líder do campeonato de pilotos conseguiu sua quinta 'pole' em sete possíveis na temporada, à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), em segundo.

"O carro estava muito bom. Estávamos um pouco tensos com a meteorologia, mas no Q3 o carro estava fácil de pilotar. Gosto de vir a Barcelona e espero poder acrescentar uma nova vitória à minha coleção", afirmou Verstappen em entrevista ao Canal+.

A segunda fila será formada pelo britânico Lando Norris (McLaren), terceiro, e pelo francês Pierre Gasly (Alpine), quarto.

O heptacampeão Lewis Hamilton (Mercedes) ficou na quinta posição, à frente do canadense Lance Stroll (Aston Martin), que superou pela primeira vez na temporada em um qualifying seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, que terminou em nono.

"Não foi o meu melhor dia. Sinto muito pela equipe e os torcedores, mas amanhã é a corrida e daremos tudo", comentou Alonso.

"O pódio talvez esteja longe largando da nona posição, mas ficar entre os cinco primeiros é algo que podemos tentar", acrescentou o experiente espanhol.

Por sua vez, o francês Esteban Ocon (Alpine) vai largar em sétimo, seguido pelo alemão Nico Hülkenberg (Haas), enquanto o australiano Oscar Piastri (McLaren) será o décimo.

O treino classificatório, disputado sobre pista molhada devido à chuva no início, foi marcado por várias surpresas.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi eliminado no Q1 e vai largar em 19º, enquanto o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) cometeu um erro no Q2 e será o 11º no grid, à frente do britânico George Russell (Mercedes), que também decepcionou.

"Algo claramente não estava bem. Principalmente na parte traseira direita, que tinha aderência nas curvas para a esquerda e de repente perdia completamente", disse Leclerc ao Canal+.

O Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 será disputado neste domingo, às 10h (horário de Brasília).

- Grid de largada do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

