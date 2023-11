A- A+

Fórmula 1 Verstappen faz a pole position do GP do Brasil de F1 Esta é a 31ª pole position do holandês, atual tricampeão da Fórmula 1

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), já com o título de campeão mundial de 2023 garantido, vai largar na pole position do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no domingo, após marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado nesta sexta-feira (3), no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Verstappen foi favorecido pela bandeira vermelha quando faltavam pouco mais de quatro minutos para o fim do Q3, devido ao forte vento e o céu escuro que ameaçavam aumentar a chuva que já tinha começado a cair na capital paulistana.

Esta é a 31ª pole position do holandês, atual tricampeão da Fórmula 1.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o segundo e o canadense Lance Stroll (Aston Martin) terminou em terceiro.

Limpando o asfalto

O treino de classificação começou com 15 minutos de atraso porque os fiscais tiveram que limpar a pista, a pedido da Pirelli, fabricante dos pneus de todas as equipes.

Durante o treino livre, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) teve um pneu furado por um prego solto no asfalto e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) reclamou de detritos na pista.

No Q1, o mais rápido foi o britânico George Russell (Mercedes), vencedor do GP do Brasil no ano passado, superando Verstappen e Leclerc.

Russell, que terminou a classificação em sexto, vai largar da oitava posição depois de ter sido punido por obstruir o pit lane.

Os franceses da Alpine Esteban Ocon e Pierre Gasly, classificados em 12º e 13º, foram punidos pelo mesmo motivo e serão 14º e 15º no grid de domingo.

Mais uma vez Verstappen

No Q2, foi a vez do britânico britânico Lando Norris (McLaren) fazer o melhor tempo, novamente com Verstappen em segundo, mas com o mexicano Sergio Pérez em terceiro.

E no Q3, diante da iminente chegada da chuva, o holandês da Red Bull saiu cedo para a pista e conseguiu marcar o tempo de de 1:10.727, que rendeu sua 11ª pole position em 20 etapas na temporada, antes que a pista ficasse molhada e a organização decidisse encerrar a sessão.

No sábado de manhã será realizado o treino de classificação da corrida sprint, que será disputada à tarde (15h30, no horário de Brasília).

A largada do GP do Brasil está programada para as 14h00 de domingo.

Grid de largada do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

2ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

3ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

4ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)

5ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

6ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

7ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

8ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

9ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

10ª fila:

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

