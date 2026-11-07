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fórmula 1 Verstappen faz o melhor tempo no 3º treino livre do GP do Brasil de F1 Desempenho foi uma boa notícia para o holandês, segundo colocado no campeonato de pilotos, que vai largar do fundo do grid na corrida de domingo devido a uma punição

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido na terceira e última sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, disputada neste sábado (7) no circuito de Interlagos, em São Paulo.

O tetracampeão marcou o tempo de 1:11.622, superando por 25 milésimos o recém-coroado campeão mundial, o italiano Kimi Antonelli (Merdedes).

O desempenho foi uma boa notícia para Verstappen, segundo colocado no campeonato de pilotos, que vai largar do fundo do grid na corrida de domingo devido a uma punição.

O britânico Lando Norris (McLaren), campeão em 2025, ficou em terceiro.

Antonelli liderou durante boa parte do treino, mas Verstappen fez a volta mais rápida na parte final.

A sessão foi marcada por um incidente envolvendo o veterano Lewis Hamilton (Ferrari), que precisou abandonar devido a um problema em seu carro.

O britânico, sete vezes campeão mundial, acabou registrando o 12º melhor tempo.

Punições

Entre os pilotos brasileiros, Gabriel Bortoleto (Audi) ficou em décimo, enquanto o estreante Rafael Câmara (Haas) terminou em 15º.

Após o último dos três treinos livres, a sessão de classificação será disputada ainda neste sábado, a partir das 15h (horário de Brasília).

Além de Verstappen, outros quatro pilotos foram punidos neste sábado: Hamilton e seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc; o mexicano Sergio Pérez (Cadillac) e o britânico George Russell (Mercedes).

Verstappen e Pérez vão largar da última fila. Hamilton e Leclerc perderão dez posições, e Russell, cinco.

Resultado da terceira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:11.622

2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:11.647

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:11.753

4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:11.806

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.896

6. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:11.935

7. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.060

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.171

9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:12.213

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:12.644

11. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:12.644

12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.833

13. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 1:12.865

14. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:12.925

15. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) 1:12.981

16. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:13.109

17. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:13.147

18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) 1:13.171

19. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:13.303

20. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:13.573

21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:13.722

22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) 1:14.766





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