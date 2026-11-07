Verstappen faz o melhor tempo no 3º treino livre do GP do Brasil de F1
Desempenho foi uma boa notícia para o holandês, segundo colocado no campeonato de pilotos, que vai largar do fundo do grid na corrida de domingo devido a uma punição
O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido na terceira e última sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, disputada neste sábado (7) no circuito de Interlagos, em São Paulo.
O tetracampeão marcou o tempo de 1:11.622, superando por 25 milésimos o recém-coroado campeão mundial, o italiano Kimi Antonelli (Merdedes).
O desempenho foi uma boa notícia para Verstappen, segundo colocado no campeonato de pilotos, que vai largar do fundo do grid na corrida de domingo devido a uma punição.
O britânico Lando Norris (McLaren), campeão em 2025, ficou em terceiro.
Antonelli liderou durante boa parte do treino, mas Verstappen fez a volta mais rápida na parte final.
A sessão foi marcada por um incidente envolvendo o veterano Lewis Hamilton (Ferrari), que precisou abandonar devido a um problema em seu carro.
O britânico, sete vezes campeão mundial, acabou registrando o 12º melhor tempo.
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Punições
Entre os pilotos brasileiros, Gabriel Bortoleto (Audi) ficou em décimo, enquanto o estreante Rafael Câmara (Haas) terminou em 15º.
Após o último dos três treinos livres, a sessão de classificação será disputada ainda neste sábado, a partir das 15h (horário de Brasília).
Além de Verstappen, outros quatro pilotos foram punidos neste sábado: Hamilton e seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc; o mexicano Sergio Pérez (Cadillac) e o britânico George Russell (Mercedes).
Verstappen e Pérez vão largar da última fila. Hamilton e Leclerc perderão dez posições, e Russell, cinco.
Resultado da terceira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1:
1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:11.622
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:11.647
3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:11.753
4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:11.806
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.896
6. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:11.935
7. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.060
8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.171
9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:12.213
10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:12.644
11. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:12.644
12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.833
13. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 1:12.865
14. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:12.925
15. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) 1:12.981
16. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:13.109
17. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:13.147
18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) 1:13.171
19. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:13.303
20. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:13.573
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:13.722
22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) 1:14.766