F1 Verstappen garante pole decisiva em Abu Dhabi; Norris e Piastri seguem na briga pelo título Holandês larga na frente neste domingo, mas depende do resultado dos rivais da McLaren; brasileiro Gabriel Bortoleto parte da sétima posição

A classificação que definiu o grid do Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste sábado (6), aumentou a tensão pela disputa do título da temporada 2025 da Fórmula 1.

Max Verstappen conquistou a pole position com 1m22s207, sua oitava no ano e a quinta no circuito de Yas Marina, enquanto Lando Norris e Oscar Piastri, os dois principais concorrentes na tabela, fecharam o top 3. A corrida decisiva acontece neste domingo (7), às 10h (horário de Brasília).

Mesmo com o domínio no Q3, o tetracampeão da Red Bull ainda precisa de um cenário favorável para ser campeão. Um pódio dá o título a Norris, atual líder com 408 pontos. Verstappen soma 396, seguido de perto por Piastri com 392. Ou seja: basta o inglês terminar entre os três primeiros para encerrar o campeonato, independentemente do resultado do rival holandês.

A classificação começou com Oscar Piastri abrindo vantagem e Verstappen superando Norris ainda na primeira parte do treino. Lewis Hamilton acabou eliminado logo no início, ao lado de Alexander Albon, Pierre Gasly e Franco Colapinto.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi um dos destaques do segmento inicial: além de avançar, ainda deixou Hamilton para trás. O piloto da Sauber seguiu consistente e chegou ao Q3 em quinto, garantindo ao final a sétima posição no grid. Seu companheiro Nico Hulkenberg larga apenas em 18°.

Com pneus macios e ajuda do vácuo de Yuki Tsunoda, Verstappen cravou o tempo decisivo logo na primeira tentativa, abrindo vantagem sobre os rivais da McLaren. Nos minutos finais, o trio que disputa o campeonato voltou à pista para uma última volta rápida. Norris chegou a reduzir a diferença, mas não o suficiente para tirar a primeira posição do holandês; Piastri fechou em terceiro.

A pole alcançada hoje levou Verstappen a 48 no total da carreira. Mas, apesar do recado na pista, a matemática do campeonato mantém o domingo totalmente aberto. Se Norris terminar fora dos quatro primeiros, a briga volta a favorecer Verstappen e também Piastri.

O brasileiro encerrou o treino satisfeito após figurar entre os mais rápidos nos primeiros segmentos e consolidar o sétimo tempo final. Ele repetiu sua melhor posição de largada na temporada (Itália e Hungria). Alonso, Russell e Leclerc ficaram à frente, enquanto Stroll, Sainz e outros nomes importantes não conseguiram avançar para a fase final.

Com o grid definido e os três candidatos separados por apenas 16 pontos, a corrida de Abu Dhabi tem largada marcada para às 10h deste domingo (7).

As chances de título:

Lando Norris (408 pontos)

﻿﻿Pódio (1°-2°-3°): campeão independentemente dos rivais.

﻿﻿4° ou 5°: campeão se Verstappen não vencer.

﻿﻿6° ou 7°: campeão se Verstappen e Piastri não vencerem.

﻿﻿8°: campeão se Verstappen for 3° ou pior e Piastri não vencer.

﻿﻿9°: campeão se Verstappen for 4° ou pior e Piastri não vencer.

﻿﻿10° ou abaixo: campeão se Verstappen for 4° ou pior e Piastri for 3° ou pior.

Max Verstappen (396 pontos)

﻿﻿Vencer a corrida: campeão se Norris ficar fora do pódio.

﻿﻿2° lugar: campeão se Piastri não vencer e Norris terminar 8° ou pior.

﻿﻿3° lugar: campeão se Piastri não vencer e Norris terminar 9° ou pior.

Oscar Piastri (392 pontos)

﻿﻿Vencer a corrida: campeão se Norris for no máximo 6° e Verstappen não vencer.

﻿﻿2° lugar: campeão se Norris for no máximo 10° e Verstappen terminar até 4°.

