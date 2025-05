A- A+

Fórmula 1 Verstappen está pessimista para GP de Mônaco: 'Somos competitivos em pista de alta velocidade' Após vencer em Ímola, o piloto da Red Bull está em terceiro no campeonato, com 22 pontos atrás de Oscar Piastri

A vitória no GP da Emília-Romanha no domingo passado e o fato de já ter vencido duas vezes em Mônaco, onde ocorre a etapa desta fim de semana da Fórmula 1, parecem não motivar o tetracampeão Max Verstappen, que mostra-se pessimista com o rendimento dos carros da Red Bull em corridas de menor velocidade como será em Montecarlo.



Mesmo saindo vencedor em 2021 e 2023, o holandês mostrou-se bastante preocupado para o GP do Mônaco que terá seus treinos livres a partir desta sexta-feira. Ele não fala abertamente, mas a maior "dor de cabeça" é na regularidade da rival McLaren, que lidera a temporada com Oscar Piastri em primeiro e Lando Norris a seguir. O holandês está em terceiro, 22 pontos atrás.



"Sei que esta é uma pista muito diferente e só fomos realmente competitivos em pistas de alta velocidade nesta temporada. E Mônaco não é uma pista de alta velocidade", afirmou Verstappen, questionado se chegava como favorito.



"Sou um pouco mais reservado e não tenho ideia de onde estamos (para a corrida). Quem me dera saber, mas não fazemos isso de propósito, juro", disse. "Aprendemos muito em Ímola e foi uma lição muito útil. Definitivamente me deu mais confiança para acelerar e trabalhamos muito em simulador para esse GP", revelou.





Com três poles na temporada, o holandês admite, contudo, que um desempenho bom na definição do grid, no sábado, pode ser decisivo para o resultado do GP de Mônaco, que definiu como "insano."



"Sabendo que ultrapassar é difícil no domingo, você sabe que a classificação é mais importante. E quão difícil ela é, desafiadora, cheia de buracos, tem a história... Uma corrida que você quer vencer, mas é bem insano, para ser sincero."

