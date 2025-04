Verstappen confirma que foi contra troca precoce de Lawson na RBR e defende novatos

Max Verstappen confirmou nesta quinta-feira (3) que estava descontente com a troca precoce de pilotos da Red Bull para o Grande Prêmio do Japão, dizendo que seu apoio a uma publicação nas redes sociais criticando a mudança "fala por si".

O tetracampeão mundial tem um novo companheiro de equipe em Suzuka, já que Yuki Tsunoda substituiu Liam Lawson apenas duas corridas após o início da temporada de Fórmula 1.

A Red Bull foi criticada por não dar tempo suficiente a Lawson, com o ex-piloto de F1 Giedo van der Garde dizendo nas redes sociais que o ato foi "bullying ou uma atitude de pânico".

Verstappen deu um "like" na postagem de Van der Garde e disse aos repórteres que "não foi um erro".

"Gostei do comentário, do texto, então acho que fala por si, certo?", disse Verstappen no Circuito de Suzuka.