Verstappen lidera desde a primeira curva e vence sprint race no GP de São Paulo

O holandês Max Verstappen, que ontem assegurou a pole position no Grande Prêmio de São Paulo, conquistou neste sábado a vitória na sprint race e assegurou oito pontos extras para sua pontuação — que já é recorde nesta temporada. Na disputa pelo segundo lugar da competição, melhor para o companheiro de Verstappen na Red Bull, Sergio Pérez, que terminou em terceiro lugar e pontuou mais que seu principal concorrente na tabela geral, Lewis Hamilton, que concluiu a sprint race no sétimo lugar.

Pela manhã, a sessão que definiu a ordem de largada da miniprova (que tem 24 voltas) foi marcada por uma colisão entre Esteban Ocon, da Alpine, e Fernando Alonso, da Aston Martin. Lando Norris, da McLaren, fez o melhor tempo e largou na frente, seguido pela dupla da Red Bull — com os dois pilotos da Mercedes logo atrás. Já na primeira curva, Verstappen assumiu a liderança para não mais deixá-la.

Enquanto o primeiro lugar do holandês passou longe de ser ameaçado, as disputas por posições se concentraram no segundo pelotão e no grupo intermediário. Atrás de Verstappen, Norris, Pérez e Russell revezaram posições até terminarem a sprint race nessa ordem.

Lewis Hamilton, em sua primeira vinda ao Brasil desde que ganhou o título de cidadão brasileiro, perdeu a quinta colocação para Charles Leclerc faltando três voltas para o fim da sprint race. Ainda deu tempo para o piloto da Mercedes cair mais uma colocação, dessa vez para Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, a grande surpresa entre os pontuadores. O australiano fechou a corrida na sexta posição. No domingo, ele largará em 16°.

Já a disputa pela oitava posição deste sábado foi mais acirrada, com Sainz, Piastri e Ricciardo se atacando constantemente, até que o piloto espanhol da Ferrari assegurou seu lugar entre os pontuadores.

Na atual temporada da Fórmula 1, a sprint race rende oito pontos para o vencedor, sete para o segundo colocado, e assim em diante até o oitavo a cruzar a linha de chegada, que soma apenas um ponto em sua classificação.

O formato atual da sprint race, que neste ano deixou de definir o grid de largada para os grandes prêmios e passou a servir apenas para distribuir pontos extras aos pilotos mais bem colocados, é criticado por parte dos atletas, dentre eles Verstappen e Norris, os dois que mais pontuaram neste sábado em Interlagos.

O Grande Prêmio de São Paulo será realizado às 14h de domingo.

Veja como terminou a sprint race do GP de São Paulo:

M. Verstappen (Red Bull)

L. Norris (McLaren)

S. Perez (Red Bull)

G. Russell (Mercedes)

C. Leclerc (Ferrari)

Y. Tsunoda (AlphaTauri)

L. Hamilton (Mercedes)

C. Sainz (Ferrari)

D. Ricciardo (AlphaTauri)

O. Piastri (McLaren)

F. Alonso (Aston Martin)

L. Stroll (Aston Martin)

P. Gasly (Alpine)

E. Ocon (Alpine)

A. Albon (Williams)

K. Magnussen (Haas)

G. Zhou (Alfa Romeo)

N. Hulkenberg (Haas)

V. Bottas (Alfa Romeo)

L. Sargeant (Wiiliams)

