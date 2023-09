Verstappen mantém liderança isolada enquanto Hamilton ocupa o terceiro lugar; próximo GP é no Catar

A- A+

Max Verstappen mantém uma liderança isolada no topo da classificação de pilotos de F1, com seu companheiro de equipe Sergio Perez em segundo.

O piloto holandes voltou ao lugar mais alto do pódio no GP do Japão, depois que Carlos Sainz quebrou a seqüência de vitórias da Red Bull em todas as corridas desta temporada no GP de Cingapura.

Enquanto isso, Lewis Hamilton amargurou a quinta colocação no Circuito de Suzuka, enquanto tenta subir ao pódio no final da campanha.

Grande Prêmio do Bahrein

Local: Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

Vencedor: Max Verstappen

Grande Prêmio da Arábia Saudita

Local: Circuito de Rua de Jeddah

Vencedor: Sérgio Perez

Grande Prêmio da Austrália

Local: Circuito Albert Park

Vencedor: Max Verstappen

Grande Prêmio do Azerbaijão

Local: Circuito da Cidade de Baku

Vencedor: Sérgio Perez

Grande Prêmio de Miami

Local: Autódromo Internacional de Miami

Vencedor: Max Verstappen

Grande Prêmio da Emília Romagna

Local: Autódromo Enzo e Dino Ferrari, Ímola

(Evento cancelado; nova data a decidir)

Grande Prêmio de Mônaco

Local: Circuito de Mônaco em Monte Carlo

Vencedor: Max Verstappen

Grande Prêmio da Espanha

Local: Circuito de Barcelona-Catalunha

Vencedor: Max Verstappen

Grande Prêmio do Canadá

Local: Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

Vencedor: Max Verstappen

Grande Prêmio da Áustria

Local: Red Bull Ring, Spielberg

Vencedor: Max Verstappen

Grande Prêmio da Inglaterra

Local: Circuito de Silverstone, Northamptonshire

Vencedor: Max Verstappen

Grande Prêmio da Hungria

Local: Hungaroring, Budapeste

Vencedor: Max Verstappen

Grande Prêmio da Bélgica

Local: Circuito de Spa-Francorchamps

Vencedor: Max Verstappen

Grande Prêmio da Holanda

Local: Zandvoort

Vencedor: Max Verstappen

Grande Prêmio da Itália

Local: Autódromo Nacional de Monza

Vencedor: Max Verstappen

Grande Prêmio de Singapura

Local: Circuito Marina Bay Street

Vencedor: Carlos Sainz

Grande Prêmio do Japão

Local: Circuito de Suzuka

Vencedor: Max Verstappen

Próximos circuitos:

Grande Prêmio do Catar

Local: Circuito Internacional de Losail

Sexta-feira, 6 de outubro: primeiro treino às 11h30, qualificação às 15h

Sábado, 7 de outubro: treino dois às 11h30, sprint às 15h30

Domingo, 8 de outubro: Grande Prêmio do Catar, 15h

Grande Prêmio dos Estados Unidos

Local: Circuito das Américas, Austin, Texas

Sexta-feira, 20 de outubro: primeiro treino às 18h30, qualificação às 22h

Sábado, 21 de outubro: treino dois às 19h, sprint às 23h

Domingo, 22 de outubro: Grande Prêmio dos Estados Unidos, 20h

Grande Prêmio do México

Local: Autódromo Hermanos Rodríguez, Cidade do México

Sexta-feira, 27 de outubro: primeiro treino às 19h30, treino dois às 23h

Sábado, 28 de outubro: Terceiro treino às 18h30, qualificação às 22h

Domingo, 29 de outubro: Grande Prêmio do México, 20h

Grande Prêmio de São Paulo

Local: Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

Sexta-feira, 11 de novembro: primeiro treino às 14h30, qualificação às 18h

Sábado, 12 de novembro: treino dois às 14h30, sprint às 18h30

Domingo, 13 de novembro: Grande Prêmio de São Paulo, 17h

Grande Prêmio de Las Vegas

Local: Circuito de rua temporário incluindo Las Vegas Strip

Sexta-feira, 17 de novembro: primeiro treino às 4h30, treino dois às 8h

Sábado, 18 de novembro: Terceiro treino às 4h30, qualificação às 8h

Domingo, 19 de novembro: Grande Prêmio de Las Vegas, 6h

Grande Prêmio de Abu Dhabi

Local: Circuito Yas Marina, Ilha Yas

Sexta-feira, 24 de novembro: primeiro treino às 9h30, segundo treino às 13h

Sábado, 25 de novembro: Terceiro treino às 10h30, qualificação às 14h

Domingo, 26 de novembro: Grande Prêmio de Abu Dhabi, 13h

