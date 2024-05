Verstappen nega crise em saída de projetista multicampeão e comenta interesse da Mercedes

A- A+

O tricampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, insistiu que a saída do projetista multicampeão da Red Bull, Adrian Newey, não o fará reconsiderar o seu futuro na escuderia.

A Red Bull, atual campeã mundial, confirmou nesta quarta-feira a saída de Newey no final da temporada, após 19 anos de casa.

"Visto de fora parece muito dramático, mas acho que se você realmente sabe o que está acontecendo dentro da equipe, não é tão dramático quanto parece" garantiu Verstappen.

A Ferrari estaria entre as favoritas para contratar Newey, de 65 anos, considerado um dos melhores engenheiros da História do esporte, segundo relatos da imprensa internacional.

"Acho que com o tempo o papel dele mudou um pouco e acho que muitas pessoas não entendem o que ele realmente fazia" acrescentou. "Não estou dizendo que ele não estava fazendo nada, mas seu papel evoluiu. Muitas pessoas boas se juntaram à equipe e fortaleceram todo o departamento".

O atual líder do Mundial de Pilotos também descartou os rumores de uma oferta tentadora para que se transfira para a Mercedes na próxima temporada.

"No final das contas, mesmo que digamos que foi esse o caso, o dinheiro não será o fator determinante para que eu vá a algum outro lugar" disse ele."Estou feliz com o que estou ganhando agora. É uma questão de desempenho (...) Todo mundo sabe disso, (o diretor da equipe Mercedes) Toto (Wolff) também sabe disso".

Wolff disse recentemente que a Fórmula 1 estava esperando que Verstappen deixasse seu futuro claro. Verstappen foi questionado se achou o comentário estranho.

"Não, porque acredito que todos devem estar sempre otimistas e ter esperança nas coisas. Mas por enquanto posso dizer que quero continuar na equipe porque acredito no projeto que temos. Mas, tanto no esporte como na vida, nunca se sabe o que acontecerá no futuro".

