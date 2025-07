A- A+

Fórmula 1 Verstappen diz que conviver com Penelope Piquet o ajudou a aprender a ser pai Penelope Piquet é filha de Kelly Piquet, namorada do piloto holandês

A vida atribulada na Red Bull não é a maior novidade na vida de Max Verstappen neste ano. Em meio às polêmicas e dificuldades de sua equipe na Fórmula 1, o tetracampeão mundial está aprendendo a exercer o papel de pai no seu ambiente familiar. E, para tanto, conta com uma ajuda de uma criança de seis anos.

Penelope Piquet é filha de Kelly Piquet, namorada do piloto holandês que vem dominando a F-1 nos últimos anos. Desde que começou a se relacionar com a filha de Nelson Piquet, Verstappen também passou a conviver com a criança, que se tornou quase um "treinamento" de luxo para o piloto exercer oficialmente a figura de pai. Lily, a filha de Verstappen e Kelly, nasceu no início de maio.

"Você aprende a conviver com uma criança pequena e acho que isso me preparou muito bem para minha própria filha", disse o holandês, em entrevista ao site The Athletic, ligado ao jornal The New York Times.

A vida de pai não parece afetar o rendimento do piloto nas pistas. Logo após anunciar o nascimento de sua primeira filha, antes do GP de Miami, Verstappen cravou a pole position da etapa americana. "Claramente, ser pai não me tornou mais lento", brincou o atual campeão mundial.

Equilibrar a vida pessoal com as pistas não é uma novidade para Verstappen. Não é novidade que o holandês nasceu no meio automobilístico. Sophie, sua mãe, competiu no kart enquanto seu pai, Jos, chegou a ser piloto da F-1.

Quando criança, Verstappen vivenciou a experiência de ficar longe do pai em muitos finais de semana. "Eu ficava bastante chateado com isso porque queria ir junto, mas isso também faz você entender o que precisa fazer (para ser um piloto)".

Em sua família, Verstappen também conta com essa experiência por parte de sua namorada. Kelly Piquet viveu situação semelhante em relação ao pai tricampeão mundial de F-1. Daí a postura do holandês em relação a sua nova vida de pai no circuito. "É tudo muito natural. Isso ajuda muito."

