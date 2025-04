A- A+

FÓRMULA 1 Verstappen pode ficar fora da Fórmula 1 por um ano para se dedicar à família, diz jornal Piloto será pai pela primeira vez de uma menina, fruto do casamento com a filha de Nelson Piquet

Em meio a um início de temporada abaixo do esperado e rumores de saída da Red Bull Racing, o atual tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, tem outro fator em sua vida pessoal que pode definir seu futuro no campeonato. De acordo com o jornal britânico The Sun, o piloto pode tirar até um ano de licença para se dedicar aos cuidados da primeira filha, que tem previsão de nascimento para maio.

A menina é fruto do casamento com Kelly Piquet, filha do piloto brasileiro tricampeão da Fórmula 1. Em dezembro de 2024, o casal anunciou a gravidez, e agora a brasileira se prepara para dar luz à menina em 6 de maio.



Se o parto acontecer mesmo nesta data, ele poderá estar em casa para acompanhar o nascimento sem perder nenhuma corrida, já que o GP mais próximo será o de Miami, entre 16 e 18 do próximo mês.

Segundo informações do The Sun, um ex-piloto afirmou ao jornal que a rota mais provável para Verstappen é de que o piloto tire uma espécie de "licença" da Fórmula 1 em 2026, quando novas regras passarão a valer no campeonato. A incerteza sobre quais equipes e pilotos estarão na elite após a "dança das cadeiras" que deve acontecer no torneio também é um fator de peso na decisão.

Mercedes e Aston Martin já apareceram como possíveis destinos de Verstappen para quando ele deixar a Red Bull, onde está desde 2016, mas recentemente o corredor negou rumores de saída. "Estou apenas focado em pilotar", afirmou o tetracampeão na coletiva do GP de Jidá, na Arábia Saudita, que acontece neste final de semana.

Veja também