Automobilismo Verstappen precisa tirar nova licença para correr provas de endurance na Alemanha; entenda Tricampeão de F1 terá de passar por teste teórico e prático antes de disputar provas de endurance em Nürburgring

Max Verstappen deverá aproveitar as pausas do calendário da Fórmula 1 em setembro para realizar um antigo desejo: competir no circuito de Nürburgring, na Alemanha, incluindo o famoso traçado de Nordschleife, conhecido como “Inferno Verde”.

O piloto da Red Bull está inscrito em duas etapas da Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), marcadas para o próximo fim de semana e para os dias 26 a 28 de setembro.

Mesmo com a licença Platina da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o tricampeão mundial precisará passar por um teste de aptidão para correr na NLS. De acordo com o jornal português A Bola, o procedimento inclui um curso de pilotagem específico, com exames teórico e prático.

Caso seja aprovado, Verstappen disputará sua primeira prova com um carro menos potente, um Porsche Cayman GT4 CS. Já no fim do mês, pretende acelerar um Ferrari 296 GT3, modelo considerado favorito na categoria.

A relação do holandês com o “Inferno Verde” não é inédita. Em maio deste ano, ele participou de um teste privado com o Ferrari 296 GT3 no circuito alemão. Para tentar evitar atenção, usou o pseudônimo de “Franz Hermann”. O tempo de sua melhor volta não foi revelado, mas, segundo fontes próximas, Verstappen teria superado o recorde oficioso da pista para carros da categoria GT3.

O retorno do traçado lendário ao radar do campeão da Fórmula 1 reforça o interesse de Verstappen por desafios fora do Mundial, mesmo no auge de sua carreira.

