Verstappen é punido por usar palavrão em entrevista coletiva

A- A+

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) foi punido nesta sexta-feira (20) pelos comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por usar um palavrão durante uma entrevista coletiva prévia ao Grande Prêmio de Singapura.

A FIA, que regulamenta a F1, costuma impor multas nesses casos, mas decidiu punir o piloto holandês com "trabalhos de interesse geral" sob sua supervisão, sem especificar de qual tipo.

A palavra que motivou a punição foi pronunciada quando Verstappen respondia sobre o motivo pelo qual seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, foi mais rápido no último fim de semana, no Azerbaijão.

"Não sei o motivo, configurações diferentes. Desde que comecei a classificação soube que o carro estava f...", declarou.

Verstappen foi multado por usar o palavrão, "considerado linguagem grosseira e ofensiva, inadequada para transmissão", segundo a decisão dos comissários da FIA.

O texto afirma que "o piloto explicou que usa a palavra de forma habitual depois de aprender inglês, que não é sua língua nativa".

"Embora os comissários aceitem que talvez isto seja verdade, é importante que as pessoas que podem ser exemplos a seguir tenham consciência da linguagem utilizada quando falam em público e não estão sob nenhum tipo de pressão", acrescentam.

"Verstappen se desculpou por seu comportamento".

A decisão chega depois de um pedido feito aos pilotos para moderar os palavrões nas comunicações via rádio com as equipes, que são transmitidas durante as corridas.

Além disso, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse nesta semana que as grosserias escutadas ao vivo pela televisão nos GPs tinham que acabar.

"Temos que diferenciar o automobilismo do rap. Não somos 'rappers'. Quantas vezes por minuto eles dizem a palavra que começa com 'F'?", declarou Ben Sulayem em entrevista ao portal Motorsport.

Pilotos como Lando Norris e Charles Leclerc afirmaram que as emoções aumentam no calor da corrida e estas expressões podem ser cortadas nas transmissões.

Veja também

Copa do Brasil Copa do Brasil: sorteio faz Corinthians e Vasco definirem semifinais em casa