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f1 Verstappen (Red Bull) conquista pole do GP do Bahrein na Malásia, Bortoleto é 10º Esta é a primeira pole da temporada para Verstappen, que superou o britânico Lewis Hamilton (Ferrari)

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, vai largar na pole position no domingo no Grande Prêmio do Bahrein — que este ano é disputado excepcionalmente na Malásia — após conquistar o melhor tempo na classificação deste sábado (3).

Esta é a primeira pole da temporada para Verstappen, que superou o britânico Lewis Hamilton (Ferrari).

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou em 10º.

O francês Isack Hadjar (Red Bull) registrou o terceiro melhor tempo, mas será o líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), quem largará da terceira posição, já que Hadjar sofreu uma punição de cinco posições por ter trocado peças do motor.

Os carros da Red Bull, que enfrentaram uma primeira metade de temporada muito complicada, evoluíram desde o Grande Prêmio do Azerbaijão, na semana passada, quando a dupla de pilotos conseguiu subir ao pódio.

Ambos os pilotos brilharam na sexta-feira e neste sábado, nos treinos livres no circuito de Sepang, antes de confirmarem o desempenho na classificação.

"É fantástico. Há vários Grandes Prêmios tentamos conquistar a pole position. Às vezes estivemos perto de conseguir. Ter alcançado isso depois do nosso início de temporada é incrível", comemorou 'Mad Max', sorridente e entusiasmado.

"Vou tentar vencer amanhã", avisou o tetracampeão mundial, que ainda não venceu nenhuma corrida em 2026.

Quanto à Ferrari — discreta nas últimas corridas —, o britânico Lewis Hamilton, de 41 anos, se mostrou satisfeito com seu tempo de volta diante da "maior torcida já vista aqui", em Sepang.

Este Grande Prêmio do Bahrein estava programado para o início da temporada, mas foi suspenso devido à guerra no Golfo e, posteriormente, transferido para a Malásia.

O circuito, próximo a Kuala Lumpur, sediou GPs de Fórmula 1 entre 1999 e 2017. O calor úmido, característica marcante do traçado, representa um verdadeiro desafio para mecânicos, pneus e pilotos.

Risco de tempestade

Hamilton é um dos nove pilotos — de um total de 22 no grid atual — que conhecem o circuito de 5,544 km, longo e muito técnico, com retas, algumas curvas ultrarrápidas e outras que exigem frenagem total.

O risco de tempestade pode adicionar um desafio a mais à corrida de domingo.

O jovem líder do campeonato, o italiano de 20 anos Kimi Antonelli, largará da terceira posição, à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

A dupla da McLaren, formada pelo atual campeão mundial britânico Lando Norris e pelo australiano Oscar Piastri, largará da terceira fila, à frente do britânico George Russell (Mercedes), sétimo colocado, e do penalizado Hadjar, oitavo.

O francês Pierre Gasly (Alpine) e Bortoleto (Audi) completam o Top 10.

Mais atrás, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) tentará entrar na zona de pontuação largando da 12ª posição, logo à frente de seu compatriota Carlos Sainz (Williams).

O mexicano Sergio Pérez (Cadillac) e o argentino Franco Colapinto (Alpine) terão uma tarefa difícil largando do fundo do grid, nas 20ª e 21ª posições, respectivamente.

Grid de largada do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)



2ª fila:

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)



3ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)



4ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) *sancionado com a perda de 5 posições



5ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)



6ª fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)



7ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)



8ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Audi)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)



9ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)



10ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)



11ª fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

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