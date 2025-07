Verstappen surpreende e tira pole de Piastri em Silverstone

A- A+

A classificação para o GP da Inglaterra, neste sábado (5), teve rodadas, bandeira vermelha, ameaça de chuva, protestos no rádio, e uma volta final digna de campeão.



Foi Max Verstappen quem surpreendeu. Quando Oscar Piastri já era dado como pole, o holandês apareceu no fim do Q3 com uma volta impecável e garantiu a posição de honra no grid com o tempo de 1min24s892.

A McLaren parecia pronta para fazer a festa em casa. Piastri e Norris mostraram força desde os primeiros minutos da sessão, dominando o Q1 e brigando no topo no Q2.







Mas Silverstone não perdoa os que não fecham bem. Verstappen, discreto até então e ainda reclamando do desempenho do carro, guardou o melhor para o último trecho da pista, e tirou mais de um décimo do tempo do australiano, que havia quebrado o recorde da pista poucos minutos antes.

A sessão começou movimentada, com Franco Colapinto rodando ainda no Q1. O argentino chegou a sair da brita, mas ficou pelo caminho e provocou a bandeira vermelha.



Quando a pista foi liberada, a McLaren optou por pneus usados para economizar compostos para o Q3, e viu o clima fechar com algumas gotas de chuva, que não chegaram a exigir pneus de pista molhada.

Gabriel Bortoleto teve um sábado de altos e baixos. Depois de bater no terceiro treino livre e ser obrigado a trocar peças e usar um assoalho antigo, o brasileiro não conseguiu avançar ao Q2 por pouco.



Mas foi beneficiado pela punição de Oliver Bearman, que acelerou sob bandeira vermelha no TL3, e herdou o 16º lugar no grid.

No Q2, a Ferrari deu o troco: Charles Leclerc e Carlos Sainz voltaram à briga e chegaram a liderar, até Lewis Hamilton surgir com uma volta forte ,1min25s084 ,que deixou o público em Silverstone empolgado.



Mas o heptacampeão, que havia se queixado muito do carro nos treinos, não conseguiu repetir o bom desempenho na fase final e terminou atrás de Piastri, Norris e do próprio Verstappen.

Além de Sainz, ficaram pelo caminho no Q2: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Alexander Albon e Esteban Ocon.

Já no Q3, todos entraram com pneus novos. Verstappen marcou 1min25s267 na primeira tentativa, mas viu Piastri baixar a marca para 1min24s995.



Hamilton também se colocou na briga, mas errou sua última volta. Norris não conseguiu melhorar seu tempo, e Piastri parecia com a pole nas mãos.

Até que, nos segundos finais, Verstappen entrou na pista. Sem errar nos dois primeiros setores, voou no terceiro e deixou o cronômetro a seu favor, garantindo a pole com 0s1 de vantagem e calando os que duvidaram do rendimento da RBR no fim de semana.

Confira os eliminados na classificação:

Q1:

16º Liam Lawson

17º Gabriel Bortoleto

18º Lance Stroll

19º Nico Hulkenberg

20º Franco Colapinto

Q2:

11º Carlos Sainz

12º Yuki Tsunoda

13º Isack Hadjar

14º Alexander Albon

15º Esteban Ocon

