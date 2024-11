Verstappen evita falar em título da Fórmula 1 em Las Vegas: 'Ainda há muito o que correr'

A- A+

O holandês Max Verstappen tem grandes chances de celebrar seu quarto título seguido na Fórmula 1 no GP de Las Vegas, neste domingo (23). Basta terminar na frente do inglês Lando Norris, da McLaren.

Depois de desencantar na temporada ao largar em 17º e vencer no Brasil, o piloto da Red Bull adota um discurso precavido e evita falar em "festa preparada", pregando respeito aos rivais.



São 62 pontos de vantagem na liderança após o triunfo em Interlagos. Ocorre que desde junho o tricampeão não vence duas corridas seguidas. Ele prefere exaltar a força das concorrentes e mostrar concentração para a prova na gelada Las Vegas.

"(A situação) Parece um pouco melhor agora no campeonato, mas veremos neste fim de semana. Temos boas esperanças de ser competitivos, mas não sei o quão competitivos. Sinto que mesmo no Brasil, no seco, finalmente fomos bem decentes novamente no ritmo de corrida", disse.

"Esta, é claro, uma pista completamente diferente, temperaturas completamente diferentes. Só espero que possamos continuar esse ímpeto, mas ainda há muito pelo que correr, mesmo no campeonato de construtores, acho que há uma chance, então veremos o que podemos fazer", finalizou.





Verstappen ainda desconversou sobre uma possível festa já preparada pela Red Bull.

"Se eles fizeram isso, eu não quero saber. Só quero focar no fim de semana e tentar ter uma boa performance. O Brasil foi uma vitória muito bem-vinda para nós depois de um tempo, mas isso é novamente muito diferente", ressaltou.



O sofrimento nas últimas corridas, que terminou com o triunfo no GP de São Paulo, deixa Verstappen em alerta. Mesmo ganhando em Las Vegas na temporada passada, quando a corrida entrou para o calendário da Fórmula 1, ele mantém os pés no chão.



"Lembrando das últimas corridas, definitivamente não fomos o carro mais rápido, então veremos o que podemos fazer. No ano passado, tivemos uma corrida divertida aqui, mas a Ferrari já estava muito rápida. Esta pista parece se adequar ao carro deles, mas espero que possamos estar nessa luta neste fim de semana para tentar vencer novamente", afirmou o holandês.



O Mundial de Construtores também está aberto, mas com a McLaren na frente, com 13 pontos a mais que a Ferrari e 49 de distância da Red Bull, ainda sonhando na manutenção do recente reinado.



"Estou ansioso pelo fim de semana. Faltam três corridas, você está chegando perto do fim da temporada e parece bem no campeonato, mas ainda precisamos marcar muitos pontos, então vamos focar apenas nisso. Uma vez que fazemos isso, então você chega mais perto do resultado final. E, claro, o objetivo é ganhar o campeonato", completou Verstappen.

